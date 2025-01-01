Überblick und Unterstützung zum Thema Datenleitung
Sie haben ein konkretes Anliegen zum Thema Datenleitung?
Wählen Sie die Datenleitung aus, über die Sie sich informieren möchten oder bei der Sie Unterstützung benötigen.
Kundeneigene Datenleitung
Kundeneigene Datenleitung als erste Datenleitung und/oder zweite Datenleitung
Bei dieser Variante stellen Sie den DSL-Anschluss für die erste und zweite Datenleitung bereit. Sie wählen dazu eigenständig einen Provider und verwalten Anschluss und Leitung/en selbst.
Bei Störung der Datenleitung müssen Sie selbst auf Ihren Provider zugehen. Sie erhalten keinen Support durch DATEV.
Sie haben ein konkretes Anliegen?
DATEV-Datenleitung
DATEV-Datenleitung als erste Datenleitung
Bei dieser Variante bestellt und verwaltet DATEV den DSL-Anschluss für die erste Datenleitung. Jede zusätzlich benötigte Datenleitung (Backup) müssen Sie selbst bereitstellen und verwalten (siehe Option kundeneigene Leitung).
Außerdem übernimmt DATEV unter anderem die Kommunikation mit dem Provider bei Bestellung, Lieferung, Störung und Kündigung der Datenleitung. Der Vertrag wird direkt mit DATEV abgeschlossen.
Ein Techniker des Providers unterstützt Sie bei der Inbetriebnahme der Datenleitung.
Tipp: Wenn Sie eine DATEV-Datenleitung einsetzen,
- wird Ihnen durch das DATEVasp Zusatzmodul "Datenleitungspaket" eine von DATEV verwaltete Datenleitung für die Anbindung eines Standortes an das DATEVasp-System im Rechenzentrum bereitgestellt.
- ist auf Ihrer Rechnung die Position "DATEVasp Zusatzmodul Datenleitungspaket (Art.-Nr. 42034)" aufgeführt.
Sie haben Interesse an einer DATEV-Datenleitung?
Alle Informationen zur Datenleitung
Eine Übersicht sowie weiterführende Informationen zum Thema Datenleitung finden Sie im DATEV Hilfe-Center.
Weitere Anbindungsmöglichkeiten
Für die Anbindung an das DATEV-Rechenzentrum und DATEVasp gibt es weitere Möglichkeiten.