Kundeneigene Datenleitung als erste Datenleitung und/oder zweite Datenleitung

Bei dieser Variante stellen Sie den DSL-Anschluss für die erste und zweite Datenleitung bereit. Sie wählen dazu eigenständig einen Provider und verwalten Anschluss und Leitung/en selbst.

Bei Störung der Datenleitung müssen Sie selbst auf Ihren Provider zugehen. Sie erhalten keinen Support durch DATEV.​

