Microsoft 365 ist die neue Produktwelt von Microsoft. Microsoft 365 setzt sich aus verschiedenen Online-Anwendungen (z. B. Microsoft Word im Browser), Online-Services (z. B. Microsoft Teams) und installierbarer Office-Software (z. B. Microsoft Word Desktop App) zusammen.

Kernbestandteil sind die gängigen Office-Lösungen in einer installierten Version sowie als Online-Anwendung. Die gängigen Office-Lösungen können nun zusätzlich via Browser geräteunabhängig aufgerufen und eingesetzt werden.

Für den Einsatz von Microsoft 365 ist ein Tenant erforderlich. Der Tenant stellt eine Instanz innerhalb der Microsoft Cloud dar, die einer Organisation zugewiesen wird. Er dient als Container für Benutzer, Lizenzen und Einstellungen.

Die Zuweisung eines Tenants schafft eine eindeutige Identität für die Organisation. Auf diese Weise werden kundenspezifische Konfigurationen und Daten innerhalb des Tenants organisiert und geschützt.

Die Bereitstellungsart variiert abhängig davon, ob Sie bereits im Besitz eines Tenants sind oder nicht.