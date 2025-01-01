Microsoft 365 ist die neue Produktwelt von Microsoft. Microsoft 365 setzt sich aus verschiedenen Online-Anwendungen (z. B. Microsoft Word im Browser), Online-Services (z. B. Microsoft Teams) und installierbarer Office-Software (z. B. Microsoft Word Desktop App) zusammen.
Kernbestandteil sind die gängigen Office-Lösungen in einer installierten Version sowie als Online-Anwendung. Die gängigen Office-Lösungen können nun zusätzlich via Browser geräteunabhängig aufgerufen und eingesetzt werden.
Für den Einsatz von Microsoft 365 ist ein Tenant erforderlich. Der Tenant stellt eine Instanz innerhalb der Microsoft Cloud dar, die einer Organisation zugewiesen wird. Er dient als Container für Benutzer, Lizenzen und Einstellungen.
Die Zuweisung eines Tenants schafft eine eindeutige Identität für die Organisation. Auf diese Weise werden kundenspezifische Konfigurationen und Daten innerhalb des Tenants organisiert und geschützt.
Die Bereitstellungsart variiert abhängig davon, ob Sie bereits im Besitz eines Tenants sind oder nicht.
Sie setzen Microsoft 365 noch nicht ein?
Als Microsoft-Cloud-Solution-Provider hat DATEV die Möglichkeit, Ihnen Microsoft 365 (inkl. Lizenzen) in Ihrer DATEVasp-Umgebung bereitzustellen. Wir erstellen für Ihre Organisation eine neue Microsoft-365-Umgebung (Tenant) und weisen allen DATEVasp-Benutzern eine Microsoft-365-Lizenz (in der Regel: Microsoft 365 Business Premium) zu.
Die Beauftragung und das künftige Benutzermanagement von Microsoft 365 können Sie direkt in Ihrem DATEVasp-Serviceportal vornehmen. Die entstehenden Microsoft-365-Konten werden mit den DATEVasp-Benutzern synchronisiert. So können Sie Ihre DATEVasp-Anmeldedaten verwenden, um Microsoft 365 zu nutzen.
Sie nutzen bereits Microsoft 365?
In diesem Fall haben Sie zwei Optionen:
1. Übernahme einer bestehenden Microsoft-365-Umgebung durch DATEV
Wenn Sie Microsoft 365 bereits einsetzen und einen Tenant besitzen, kann DATEV Ihren bestehenden Tenant übernehmen. DATEV wird dann zu Ihrem Lizenzgeber. Wie bei einer Tenant-Neuanlage durch DATEV profitieren Sie nach der Übernahme Ihres Tenants von folgenden Mehrwerten: Benutzersynchronisation mit DATEVasp, Lizenzverwaltung im DATEVasp-Serviceportal sowie dem DATEV-Support.
Wichtig: Private und Familienabonnements (Microsoft 365 Single / Family) können nicht in DATEVasp eingesetzt werden. In Ihrem vorhandenen Tenant muss ein Geschäftsabonnement (z. B. Microsoft 365 Business Premium oder Microsoft 365 Apps for Enterprise) aktiv sein. Andernfalls ist eine Übernahme Ihrer bestehenden Microsoft-365-Umgebung durch DATEV nicht möglich. Informationen zum Wechsel zu einem Business-Abonnement erhalten Sie in der Microsoft-Dokumentation.
2. Bereitstellung der Microsoft-365-Apps zur Nutzung kundeneigener Lizenzen – Bring your own license (BYOL)
Alternativ können Sie lediglich die Installation der Microsoft-365-Apps für Ihre DATEVasp-Umgebung anfordern. Anschließend können Sie sich mit Ihren lizenzierten Microsoft-365-Konten in den Microsoft-365-Apps in DATEVasp anmelden. Administration, Benutzermanagement und Support liegen weiterhin bei Ihrem Lizenzgeber.
Wichtig: Für die Nutzung von Microsoft 365 in DATEVasp sind Lizenzen erforderlich, die Shared Computer Activation (SCA) unterstützen. Das sind beispielsweise Enterprise-Lizenzen, wie Office 365 E3. Microsoft 365 Business Premium ist die einzige Business-Lizenz, die ebenfalls zum Einsatz von Microsoft 365 in DATEVasp genutzt werden kann. Andere Business-Lizenzen können nicht eingesetzt werden.