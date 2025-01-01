Ein Benutzer kann die Microsoft 365 Office-Programme nicht nutzen.
Für den entsprechenden Benutzer ist keine Lizenz für Microsoft 365 hinterlegt. Passen Sie die Zuweisungen der Lizenzen für Microsoft 365 im DATEVasp-Serviceportal an. Wie das geht, erfahren Sie im Hilfe-Dokument 1020817.
Wer kann meine Lizenz für Microsoft 365 anpassen?
Die Änderung der Office-Lizenzen kann jeder Anwender vornehmen, der über das Recht Benutzer bearbeiten im DATEVasp-Serviceportal verfügt.
Ich möchte die Lizenz für Microsoft 365 für einen Benutzer anpassen (Upgrade/Downgrade).
Lizenzen für Microsoft 365 können Sie im DATEVasp-Serviceportal anpassen. Wie das geht, erfahren Sie im Hilfe-Dokument 1020817.
Welche Lizenzen für Microsoft 365 werden von DATEV angeboten?
Aktuell bieten wir diese Lizenzen für Microsoft 365 an.
Wo kann ich einsehen, welche Lizenzen ich im Einsatz habe?
Ihre verwendeten Lizenzen können Sie in Ihrem DATEVasp-Serviceportal in der Kategorie "Software-Management" unter dem Punkt "Lizenzen" einsehen.
