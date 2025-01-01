Ich möchte in meinem Datei-Explorer auf OneDrive zugreifen.
Auf Ihre Dokumente können Sie direkt aus den Office-Programmen oder über OneDrive in Ihrem Browser zugreifen. Weitere Informationen zur Nutzung von OneDrive inDATEVasp finden Sie im Hilfe-Dokument 1036705.
Ich möchte in OneDrive gelöschte Elemente wiederherstellen.
Um in OneDrive gelöschte Dateien oder Ordner wiederherzustellen, gehen Sie wie auf der Microsoft Webseite beschrieben vor: Wiederherstellen gelöschter Dateien oder Ordner auf OneDrive
