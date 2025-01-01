Die Synchronisation auf meinem mobilen Endgerät funktioniert nicht.
Melden Sie sich bei OneNote ab und wieder an, um Ihre Anmelde-Informationen zurückzusetzen. Gehen Sie hierzu wie in der Microsoft Dokumentation beschrieben vor: Beheben von Synchronisierungsproblemen in OneNote für iOS oder Android
Die Synchronisation in meiner DATEVasp-Sitzung funktioniert nicht.
Prüfen Sie auf der Microsoft-Seite, welches Problem vorliegt und führen Sie die dort beschriebene Lösung durch: Beheben von Problemen, wenn Sie OneNote nicht synchronisieren können
Ich erhalte in die Warnung "Das Durchsuchen ihrer Notizen kann nicht schnell erfolgen, …"
Im DATEVasp-Umfeld kann diese Warnung ignoriert werden. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Diese Meldung nicht mehr anzeigen und bestätigen Sie mit OK, um diese Meldung in Zukunft nicht mehr anzuzeigen.
Weitere Informationen erhalten Sie im Hilfe-Dokument 1021106.
