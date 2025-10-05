Die Empfängerüberprüfung ist ein zusätzlicher Schritt im Zahlungsprozess. Hinzu kommt, dass ihre Einführung auf eine Stichtagsumstellung hinausläuft, deren Auswirkungen zwar antizipiert, aber nicht umfänglich im Vorfeld getestet werden können. Der Gesetzgeber hat daher zumindest für Sammelüberweisung die Möglichkeit geschaffen, die Prüfung zu umgehen. Die Zahlungen werden dann im sogenannten Opt-Out gesendet. Das kann helfen, um gewisse Prozesse stabil und effizient zu halten, führt aber dazu, dass ein potenzielles Sicherheitsfeature nicht genutzt wird. Hier muss jeder Anwender für sich abwägen und entscheiden.

Ist bei größeren Sammelzahlungen die Empfängerüberprüfung gewünscht (Opt-in), sollten grundsätzlich auch Wartezeiten eingeplant werden. Die Banken sind zwar verpflichtet, das Prüfungsergebnis in wenigen Sekunden bereitzustellen, aber bei einem Auftrag mit 100 Zahlungen kann es voraussichtlich trotzdem etwas länger dauern. Diese Zeit gilt es von vornherein einzuplanen. Wem hier die Prozessgeschwindigkeit wichtiger ist, für den ist das beschriebene Opt-out eine Option.

Unabhängig vom Prüfergebnis, ergeben sich allein durch die Durchführung der VoP-Prüfung Anpassungen im Prozess. Bei buchungs- und rechnungsgesteuerten Zahlungsprozessen empfiehlt sich schon beim Anlegen eines Zahlungsempfängers etwas mehr Augenmerk darauf, dass der eingetragene Name stimmt. Wichtiger bleibt aber nach wie vor die korrekte IBAN. Die Prozessschritte beim Durchführen kreditorischer Buchungen und beim Erzeugen der Zahlungsvorschläge bleiben wie gehabt. Bei Zahlungsübermittlungen mittels EBICS- oder PIN/TAN-Verfahren durch die Kanzlei sollten jedoch im Vorfeld einige Abstimmungen mit den Mandanten getroffen werden: So ist grundsätzlich zu klären, ob Sammelzahlungen im Opt-in oder Opt-out übermittelt werden sollen. Außerdem muss abgestimmt sein, wie jeweils mit Close-Matches oder No-Matches umgegangen werden soll, die bei der VoP-Prüfung auftauchen. Das ist umso wichtiger bei Sammelzahlungen, die im Opt-in eingereicht werden, und bei denen einzelne Posten keinen Match erreichen.

Bei selbstbuchenden Unternehmen müssen diese Fragen ebenfalls vorab geklärt werden, wenn auch nur unternehmensintern. In vielen Fällen, beispielsweise wenn es sich um einen bekannten Lieferanten mit wiederkehrenden Zahlungen handelt, kann es sinnvoll sein, auch im Falle eines No-Match die Zahlung freizugeben und erst im Nachgang den Empfängernamen zu überprüfen und zu korrigieren. Wird eine Zahlung abgebrochen, um den korrekten Empfängernamen zu ermitteln und in den Stammdaten zu erfassen, führt dies zu unerwünschten Verzögerungen und Mehraufwand, weil der Zahlungsprozess dann noch einmal von Neuem angestoßen werden muss.

Etwas komplizierter wird es, wenn ein Unternehmen für bestimmte Zahlungen eine Vier-Augen-Freigabe festgelegt hat, und diese dann (etwa bei einer optionalen Opt-in Einreichung) mit einer VoP-Prüfung stattfindet. Zunächst wird dabei die Zahlung als Opt-in im EBICS-Verfahren an die Bank übertragen. Im Anschluss können alle Unterschriftsberechtigten die sogenannte veU-Liste (für verteilte elektronische Unterschrift) aufrufen und die Zahlung unterschreiben. Sobald die erforderlichen Unterschriften eingegangen sind, führt die Bank die Zahlung aus.

Auf den Lohnzahlungsprozess sind dagegen kaum Auswirkungen zu erwarten. Nach wie vor kommt es hier in erster Linie darauf an, dass die IBAN des Zahlungsempfängers stimmt. Die hundertprozentig korrekte Angabe der Kontoinhaberzeichnung ist hier nicht ganz so kritisch. Da Lohnzahlungen in der Regel im Sammelverfahren getätigt werden und die Empfänger dem Unternehmen bekannt sind, empfiehlt sich hier ein Opt-out, sodass die VoP-Prüfung entfallen kann. Der Prozess bleibt dann wie gewohnt. Auch bei Einzelzahlungen, bei denen die Empfängerüberprüfung verpflichtend durchgeführt wird, kann mit dem Ergebnis lockerer umgegangen werden, wenn es sich beim Gehaltempfänger nicht gerade um einen neuen Mitarbeiter handelt. Eine Bereinigung der Stammdaten im Nachgang ist aber auf jeden Fall sinnvoll, um künftig Irritationen zu vermeiden.