Die Geschichte von DATEV in den ostdeutschen Bundesländern zeigt, was möglich ist, wenn Wissen auf Vertrauen trifft – und aus Improvisation Zukunft wird.

Berlin, 1991. Mein erster Arbeitstag bei der Treuhandanstalt – direkt von der Uni hinein in einen historischen Umbruch. Ich saß in einem Büro am Potsdamer Platz und war Teil eines Prozesses, der Hunderttausende Arbeitsplätze und Lebensläufe veränderte. Was blieb, sind Eindrücke von atemberaubendem Tempo, allgegenwärtiger Unsicherheit – und einer Verantwortung, die auch junge Berufseinsteiger trugen. Ich erinnere mich an eine junge Mutter, die nach dem Mutterschutz vor verschlossenen Werkstoren stand: Die Firma war abgewickelt. Wir versuchten zu helfen – mit Empathie statt Paragrafen. Diese Erfahrung hat mein Verständnis von Wandel geprägt – nicht theoretisch, sondern ganz praktisch.