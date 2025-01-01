Ein Beispiel für gelebte genossenschaftliche Solidarität erlebte ich vor Kurzem in einem Gespräch mit einer jungen Steuerberaterin, Mitglied der DATEV-Vertreterversammlung. Sie berichtete von den Herausforderungen ihrer Kanzlei: der digitale Wandel, steigende Mandantenanforderungen, ausbleibende Fachkräfte. „Ohne die Unterstützung durch DATEV und den Austausch im Netzwerk wären wir ziemlich aufgeschmissen“, sagte sie. Diese Momente zeigen, dass der genossenschaftliche Gedanke nicht nur in großen Strukturen lebt, sondern auch in den kleinen, alltäglichen Interaktionen, in denen wir uns gegenseitig stärken.

Auch in der Politik zeigt sich ein wachsendes Interesse an genossenschaftlichen Modellen. In Gesprächen mit Bundestagsabgeordneten und Ministerialvertretern spüre ich zunehmend die Wertschätzung für Organisationen wie DATEV: dezentral, resilient, demokratisch. In Zeiten vieler gleichzeitiger Krisen sehnen sich immer mehr Menschen nach Stabilität – einer Stabilität, die nicht vom Gewinnstreben, sondern vom Gemeinwohl geleitet ist. Diese Haltung verleiht unserem Modell neue Relevanz – auch über unsere Branche hinaus. Umso wichtiger ist es, dass Regulierung mit Augenmaß erfolgt – sie darf Innovation und Verantwortung nicht gegeneinander ausspielen. Genossenschaften brauchen verlässliche Rahmenbedingungen, die ihren besonderen Beitrag zur wirtschaftlichen und sozialen Stabilität anerkennen.

Ob in Krisenzeiten wie während der Corona-Pandemie oder bei der Bewältigung komplexer Reformen wie der der Grundsteuer: Die genossenschaftliche Idee hat sich als tragfähiges Modell bewährt. „Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele“, so ein berühmtes Zitat des genossenschaftlichen Vordenkers Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Damit einher geht auch das Prinzip: „Ein Mensch, eine Stimme“. Zugegeben, das macht vielleicht manches mühsamer, aber Genossenschaften eben auch robuster: sowohl gegenüber der Durchsetzung von Einzelinteressen als auch gegenüber der Übernahme durch andere Unternehmen. DATEV kann keiner übernehmen. Genossenschaften bleiben immer in besten, in den eigenen Händen. DATEV gehört immer den Mitgliedern.