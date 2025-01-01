Blicken wir zurück auf das Jahr 2000: Damals wurden Steuererklärungen auf Papier ausgefüllt, Belege in dicken Ordnern gesammelt, und in den Kanzleien stapelten sich physische Akten. Vieles davon gehört heute (glücklicherweise) der Vergangenheit an. Die Digitalisierung hat unsere Arbeitsweise revolutioniert. Automatisierte Prozesse, KI-gestützte Analysen und elektronische Schnittstellen sind aus der Steuerberatung nicht mehr wegzudenken. Doch bei allen Erleichterungen stellt sich auch die Frage: Wie bleibt der Berufsstand relevant, wenn Maschinen immer mehr Aufgaben übernehmen? Steuerberater sind längst mehr als Zahlenjongleure – sie sind Stabilitätsanker, Lotsen in Krisenzeiten und Treiber der Digitalisierung im Mittelstand. Spätestens seit der Corona-Pandemie agieren sie als Krisenmanager, die Mandanten durch Förderprogramme und steuerliche Sonderregelungen navigieren. Durch neue Regulierungen, einen wachsenden Steuerwettbewerb und eine komplexe Welt werden sie weiterhin gefordert. Die Einführung der E-Rechnung beschleunigt die Automatisierung und schafft Raum für strategische Beratung.

Was als gesetzliche Vorgabe in diesem Jahr begonnen hat, eröffnet enormes Potenzial: Strukturierte Datenformate wie ZUGFeRD oder XRechnung ermöglichen durchgängige Prozesse, reduzieren Fehlerquellen und schaffen Freiräume für Beratung und strategische Mandatsbetreuung. Gleichzeitig wächst die Bedeutung künstlicher Intelligenz: Sie erkennt Auffälligkeiten in der Buchführung oder unterstützt bei der Zusammenfassung mehrseitiger Dokumente und zwar innerhalb von Sekunden. In der DATEV KI-Werkstatt entstehen derzeit praxisnahe Tools, die uns bei Routineaufgaben entlasten. Und das ist erst der Anfang: Quantencomputing könnte langfristig helfen, komplexe wirtschaftliche und steuerliche Optimierungsaufgaben deutlich schneller zu lösen – etwa in der Prognose, Risikoanalyse oder der Compliance. Noch ist das Forschung – aber DATEV forscht mit und hört den Takt der Zukunft schon heute.