Es sind aber nicht nur die regionalen Kammern, die dieses Jahr etwas zu feiern haben. Im Mai 2025 beging der Deutsche Steuerberaterverband (DStV) sein 50-jähriges Jubiläum. Der Verband wurde 1975 gegründet, um die Interessen der Steuerberaterinnen und Steuerberater auf Bundesebene zu bündeln und ihre Anliegen in der Politik, bei den Behörden und in der Öffentlichkeit zu vertreten.

Der DStV ist damit weit mehr als nur ein Sprachrohr. Er ist wichtiger Partner und Multiplikator, wie zum Beispiel bei der Nachwuchsgewinnung, und bietet Orientierung in einer sich rasant wandelnden Berufswelt. Das Jubiläum zeigt, wie wichtig der Einsatz des DStV für die Interessen und Stabilität des Berufsstands ist. Besonders in Krisenzeiten wie der Corona-Pandemie als auch bei deren Aufarbeitung im Nachgang, hat der Verband bewiesen, wie entscheidend sein Engagement zur Erreichung von Verbesserungen für den Berufsstand ist.