Gemeinsam mit der Bundessteuerberaterkammer (BStBK) und dem Deutschen Steuerberaterverband (DStV) haben wir deshalb die Fachkräfteinitiative ins Leben gerufen. Zwei Kampagnen bilden das Herzstück: „zahltsichausbildung.de“ richtet sich an junge Menschen, um sie für eine Ausbildung in der Steuerberatung zu begeistern. „GEMEINSAM handeln!“ unterstützt Kanzleien mit konkreten Tipps und Strategien, um Fachkräfte zu gewinnen und langfristig zu binden.

Warum das so wichtig ist? Auch ich habe diese Entwicklung hautnah erlebt – als Teil unseres Berufsstandes, als jemand, der um die Herausforderungen in den Kanzleien weiß. Wir alle wissen: Unsere Branche ist essenziell für die Wirtschaft. Steuerberatung bedeutet nicht nur Zahlen jonglieren, sondern auch Unternehmen und Privatpersonen Orientierung geben. Doch wenn wir keine qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr finden, droht der Druck auf die verbliebenen Fachkräfte zu steigen – mit negativen Folgen für alle.

Die jungen Leute von heute ticken anders als wir damals. Und das ist auch gut so. Sie legen Wert auf flexible Arbeitszeiten, eine sinnstiftende Tätigkeit und moderne Technologien. Wer Talente gewinnen will, muss ihnen etwas bieten – sei es digitales Arbeiten, Weiterbildungsangebote oder eine klare Per­spektive für die Zukunft. Die Digitalisierung ist dabei nicht nur ein Effizienztreiber, sondern auch ein entscheidendes Kriterium für die Attraktivität einer Kanzlei. Studien zeigen, dass junge Fachkräfte gezielt nach Arbeitgebern suchen, die moderne Arbeitsweisen ermöglichen und digitale Prozesse aktiv nutzen. Eine Kanzlei, die hier hinterherhinkt, hat es schwer, Nachwuchs zu gewinnen.

Genau an dieser Stelle setzt unsere Initiative an: Wir als Steuerberaterinnen und Steuerberater wissen, wie entscheidend qualifizierte Fachkräfte für unseren Erfolg sind. Wir wollen nicht nur mehr junge Leute für den Beruf begeistern, sondern auch Kanzleien dabei unterstützen, sich attraktiv aufzustellen. Denn eines ist klar: Die Zeiten, in denen junge Menschen Schlange standen, sind vorbei. Heute müssen wir uns als Branche aktiv um Nachwuchs bemühen.