Natürlich beschäftigen wir uns bei DATEV mit künstlicher Intelligenz. Und mit vielen anderen technologischen Entwicklungen, die potenziell relevant für die digitale Steuerberatung werden könnten. Dafür haben wir die nötigen Strukturen geschaffen: Unser DATEV Lab als Innovationsraum, unser Technologieradar zur systematischen Trendbeobachtung, unsere KI-Werkstatt zur Erprobung mit Mitgliedern. Denn wer Verantwortung für eine ganze Branche trägt, darf nicht Trends hinterherlaufen – sondern muss sie mitgestalten. Mit klarem Kompass. Und kühlem Kopf.Quantencomputing ist ein gutes Beispiel dafür. In der öffentlichen Wahrnehmung oft überhöht, medial aufgeladen – doch in der Praxis? Noch weit von einem stabilen, produktiven Einsatz entfernt. Und trotzdem: Das Thema als solches ist relevant. Vielleicht noch nicht heute, aber irgendwann. Darum engagieren wir uns frühzeitig in Forschungskonsortien wie QuaST oder Q-ROM. In kleiner, ressourcenschonender Aufstellung, gefördert durch Drittmittel, bauen wir Know-how auf. Nicht, weil wir glauben, dass wir morgen ein Produkt verkaufen – sondern weil wir verstehen wollen. Um für den Moment vorbereitet zu sein, wenn es ernst wird.