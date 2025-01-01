Jede Umstellung wird individuell auf Ihre Kanzlei abgestimmt, damit alle Abläufe optimal zu Ihren Strukturen und Ihrem Nutzungsumfang passen. Durch frühzeitige Informationen und eine transparente Zeitplanung stellen wir sicher, dass Sie ausreichend Vorlauf für Ihre internen Planungen haben. Denn unser Ziel ist es, die Umstellung für Sie so einfach und planbar wie möglich zu gestalten.

Mit dem DATEV Umstellungscockpit und gezielten Unterstützungsangeboten schaffen wir die Grundlage für einen erfolgreichen Übergang in die Cloud. Schritt für Schritt begleiten wir Sie dabei. Und so läuft eine Umstellung ab.