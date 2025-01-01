Jede Umstellung wird individuell auf Ihre Kanzlei abgestimmt, damit alle Abläufe optimal zu Ihren Strukturen und Ihrem Nutzungsumfang passen. Durch frühzeitige Informationen und eine transparente Zeitplanung stellen wir sicher, dass Sie ausreichend Vorlauf für Ihre internen Planungen haben. Denn unser Ziel ist es, die Umstellung für Sie so einfach und planbar wie möglich zu gestalten.
Mit dem DATEV Umstellungscockpit und gezielten Unterstützungsangeboten schaffen wir die Grundlage für einen erfolgreichen Übergang in die Cloud. Schritt für Schritt begleiten wir Sie dabei. Und so läuft eine Umstellung ab.
1. Grundlagen schaffen
Legen Sie schon heute den Grundstein für Ihre erfolgreiche Umstellung. DATEV unterstützt Sie mit konkreten Lösungen und praxisnahen Schritten auf dem Weg in die Cloud. Sie profitieren von effizienteren Prozessen, Automatisierung undhöchster Datensicherheit.
Unter go.datev.de/cloud-nutzen zeigen wir Ihnen, wie Sie jetzt erste Schritte in Richtung Cloud gehen und Ihre Kanzlei optimal auf die Umstellungen vorbereiten können. Ein einfacher Einstieg gelingt zum Beispiel mit dem Einrichten von DATEV Basisdaten online.
2. Information
Wir informieren Sie frühzeitig über bei Ihnen anstehende Programmumstellungen. Den idealen Zeitpunkt ermitteln wir anhand Ihrer Nutzung der Bestandslösung sowie des Leistungsumfangs der Nachfolgelösung.
Im DATEV Umstellungscockpit sehen Sie alle für Ihre Kanzlei relevanten Umstellungen, sobald ihr Umstellungszeitraum bekannt ist, auf einen Blick. Hier finden Sie zudem umfassende Informationen zum Ablauf und Zeitplan jeder Umstellung sowie zur jeweiligen Nachfolgelösung. Das DATEV Umstellungscockpit führt Sie durch den Umstellungsprozess.
3. Vorbereitung
Die im Umstellungscockpit hinterlegte Checkliste ist individuell auf Ihre Kanzlei zugeschnitten. Sie zeigt Ihnen alle notwendigen Vorbereitungsschritte und unterstützt Sie mit konkreten Hilfestellungen wie Videos und Anleitungen.
4. Umstellung
Während der technischen Umstellung unterstützen wir Sie mit intelligenten und produktspezifischen Assistenten, die Sie direkt über das DATEV Umstellungscockpit aufrufen. Diese führen Sie sicher durch den Prozess, beispielsweise bei der Datenübernahme.
5. Produktivbetrieb
Nach der erfolgreichen Umstellung begleiten wir Sie auch weiterhin: Im Umstellungscockpit finden Sie weiterführende Informationen, Schulungsangebote und Tipps, damit Sie und Ihr Team die neuen Cloud-Anwendungen optimal nutzen können.
Der Weg in die Cloud ist mehr als eine technische Umstellung – er ist ein Schritt in eine neue Art der Zusammenarbeit. Mit DATEV an Ihrer Seite profitieren Sie von bewährter Partnerschaft, modernster Technologie und einem klaren Ziel: Ihre Kanzlei fit für die Zukunft zu machen.