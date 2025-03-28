Insgesamt ermöglicht die zunehmende Digitalisierung der betriebswirtschaftlichen Prozesse in den Unternehmen für DATEV ein kontinuierliches Umsatzwachstum. Besonders erfolgreich ist beispielsweise die Cloud-Lösung DATEV Unternehmen online. „Auch vor dem Hintergrund der zum Jahresbeginn 2025 gestarteten E-Rechnungspflicht in Deutschland sehen wir beim ohnehin starken Wachstum dieser Lösung seit November 2024 einen noch einmal deutlich stärkeren Anstieg“, sagt Mayr. „Damit werden die Abläufe rund um die Rechnungsbearbeitung für viele Unternehmen deutlich effizienter und die Zusammenarbeit mit der Steuerberatungskanzlei lässt sich einfacher, weil durchgängig digital, gestalten.“ Derzeit hat das browserbasierte Anwendungspaket rund 685.000 Nutzer, die darüber Belege von mehr als 1,5 Mio. Unternehmen austauschen. Mayr zeigt sich überzeugt, dass die Unternehmen über die E-Rechnung künftig noch viel stärker von automatisierten Prozessen profitieren werden, beispielsweise über die E-Rechnungsplattform, die DATEV im Jahr 2024 entwickelt hat.

Noch ein Newcomer unter den Betrachtungsgrößen ist die Künstliche Intelligenz (KI). Mit Produkten, in denen KI enthalten ist, erzielte DATEV im Jahr 2024 einen Umsatz von 3,7 Mio. Euro. Das sind 2,0 Mio. Euro mehr als im Vorjahr. Hierzu zählen Lösungen wie der Liquiditätsmonitor online, Personal-Benchmark online, der intelligente Suchassistent LEXchat für die LEXinform-Datenbanken, ein Datenprüfungswerkzeug zur Qualitätssicherung oder die Automatisierungsservices für das Rechnungswesen. Den größten Anteil am Wachstum hat hier der Automatisierungsservice Rechnungen, der auf Basis von KI aus den Rechnungsdaten Buchungsvorschläge erstellt. Insgesamt zielt die KI-Strategie von DATEV aber auf einen integrierten Ansatz. Mittelfristig soll KI in allen DATEV-Anwendungen dort zum Tragen kommen, wo sie einen Mehrwert bei der Nutzung stiften kann. Dazu sollen KI-Assistenten direkt aus den Lösungen heraus verwendet werden können.