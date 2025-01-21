Nürnberg, 21. Januar 2025: Der Mittelstand in Deutschland sieht weiterhin keine Verbesserung seiner wirtschaftlichen Lage. Auch das Weihnachtsgeschäft 2024 änderte nichts an dem negativen Trend der vergangenen Monate. Das zeigen die Zahlen des neuen DATEV Mittelstandsindex. „Die Hoffnungen auf eine Umsatzerholung durch das Weihnachtsgeschäft wurden enttäuscht“, erläuterte Prof. Dr. Robert Mayr, CEO der DATEV eG, die Daten aus dem Dezember. „Die schwierige wirtschaftliche Lage der KMU – insbesondere der Kleinstunternehmen – spitzt sich weiter zu.

“Der saison- und kalenderbereinigte Umsatzindex geht im Vergleich zum Vorjahresmonat um 6,6 Prozent zurück. Von diesem Rückgang sind alle Branchen und Bundesländer betroffen. Insbesondere bei den Dienstleistungen verschlechtert sich die Umsatzentwicklung kontinuierlich. Im Handel stagniert der Umsatz trotz des Weihnachtsgeschäfts gegenüber dem Vormonat. Die Umsatzschwäche im Handel zeigt sich auch in der negativen Entwicklung gegenüber dem Vorjahresmonat (-2,2 Prozent).