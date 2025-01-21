Nürnberg, 21. Januar 2025: Der Mittelstand in Deutschland sieht weiterhin keine Verbesserung seiner wirtschaftlichen Lage. Auch das Weihnachtsgeschäft 2024 änderte nichts an dem negativen Trend der vergangenen Monate. Das zeigen die Zahlen des neuen DATEV Mittelstandsindex. „Die Hoffnungen auf eine Umsatzerholung durch das Weihnachtsgeschäft wurden enttäuscht“, erläuterte Prof. Dr. Robert Mayr, CEO der DATEV eG, die Daten aus dem Dezember. „Die schwierige wirtschaftliche Lage der KMU – insbesondere der Kleinstunternehmen – spitzt sich weiter zu.
“Der saison- und kalenderbereinigte Umsatzindex geht im Vergleich zum Vorjahresmonat um 6,6 Prozent zurück. Von diesem Rückgang sind alle Branchen und Bundesländer betroffen. Insbesondere bei den Dienstleistungen verschlechtert sich die Umsatzentwicklung kontinuierlich. Im Handel stagniert der Umsatz trotz des Weihnachtsgeschäfts gegenüber dem Vormonat. Die Umsatzschwäche im Handel zeigt sich auch in der negativen Entwicklung gegenüber dem Vorjahresmonat (-2,2 Prozent).
Die Kleinstunternehmen sind nach wie vor am stärksten von den Umsatzrückgängen betroffen (-8,0 Prozent). Hier sinkt auch die Zahl der Beschäftigten (-1,5 Prozent). Dagegen steigt sie in kleinen Unternehmen um 0,7 Prozent und in mittleren Unternehmen um 1,9 Prozent im kalender- und saisonbereinigten Vorjahresvergleich. Insgesamt verbessert sich der Beschäftigungsindex deshalb leicht um 0,1 Prozent.
Der Lohnindex steigt im Dezember im Vergleich zum Vormonat saison- und kalenderbereinigt leicht um 1,2 Punkte auf 113,0 Punkte. Im Vergleich zum Vorjahresmonat klettern die Löhne um 5,3 Prozent. Die Lohn- und Gehaltsentwicklung liegt nach wie vor über der allgemeinen Preisentwicklung und bleibt damit ein wachsender Kostenfaktor für die Unternehmen.
Weitere aktuelle Daten, Grafiken und Filterfunktionen finden Sie unter: mittelstandsindex.datev.de
Hintergründe zum neuen DATEV Mittelstandsindex
1. Was ist der DATEV Mittelstandsindex?
Der DATEV Mittelstandsindex bietet differenzierte datenbasierte Einblicke in die wirtschaftliche Lage der kleinsten, kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) in Deutschland. Er wird in Form dreier Einzelindizes zu Umsatz, Lohn und Beschäftigung in einem Report und auf einer interaktiven Webseite veröffentlicht. Derzeit können Nutzerinnen und Nutzer der Website www.mittelstandsindex.datev.de die Daten nach 16 Bundesländern, fünf ausgesuchten Branchen (plus Sonstige) oder nach drei Unternehmensgrößen filtern.
Mit dem DATEV Mittelstandsindex gibt es erstmals eine konjunkturelle Analyse, die sich auf KMU fokussiert. Obwohl diese Unternehmen das Rückgrat der deutschen Volkswirtschaft bilden, werden sie in den konjunkturellen Detailanalysen bisher kaum beachtet. Mit dem DATEV Mittelstandsindex wird nun eine wichtige Informationsbasis für politische und wirtschaftliche Entscheidungen zur Verfügung gestellt.
2. Woher stammt die Datengrundlage?
Die Auswertungen des neuen DATEV Mittelstandsindexes werden monatlich auf Basis der Millionen von Datensätzen erstellt, die in den DATEV-Systemen zur Verfügung stehen – das heißt auf den Daten, die die DATEV-Mitglieder in den DATEV-Lösungen für ihre mittelständischen Mandanten erstellt bzw. verarbeitet haben. Daraus werden aktuell für den Index die anonymisierten Realdaten aus den Umsatzsteuervoranmeldungen von mehr als einer Million mittelständischen Unternehmen sowie den Lohnabrechnungen von mehr als acht Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern genutzt.
3. Was ist das Besondere am DATEV Mittelstandsindex?
Der Index und die Auswertungen stützen sich auf tatsächlich gebuchte Daten – und nicht auf per Umfrage ermittelte Einschätzungen. Aus der statistischen Grundgesamtheit von mehreren Millionen Datensätzen folgt eine sehr hohe Datenqualität, Datenaktualität und Datenbreite – zum Beispiel hinsichtlich Regionen oder Branchen. Zudem werden auch Daten von kleinsten Unternehmen berücksichtigt, die keine statistischen Meldepflichten haben.
4. Ist die Datenauswertung sicher?
Als Vorreiter für vertrauenswürdigen Technologie-Einsatz verfügt DATEV sowohl über die erforderliche technische Infrastruktur und das technologische Know-how als auch über höchste Standards bei Datenschutz, Informationssicherheit, digitaler Verantwortung und Datenethik, um diese einmalige, umfassende Datenbasis wertschöpfend verarbeiten und der Allgemeinheit zur Verfügung stellen zu können. Alle Privacy-Aspekte werden sorgfältig geprüft und auf höchstem Niveau abgesichert.
5. Was sind weitere Vorteile des DATEV Mittelstandsindex?
Mit dem DATEV Mittelstandsindex leistet DATEV einen datenbasierten und konstruktiven Beitrag zur Stärkung des Mittelstands, zu den damit verbunden Entscheidungen auf wirtschaftlicher, politischer und gesellschaftlicher Ebene sowie zur engen Kollaboration zwischen den mittelständischen Unternehmen und dem steuerberatenden Berufsstand. Gleichzeitig stärkt DATEV damit die Standards für einen verantwortungsvollen und wertschöpfenden Umgang mit digitalen Daten in Deutschland und eine wertorientierte und innovative Digitalisierungskultur im Mittelstand.
6. Wie kann ich regelmäßig vom Mittelstandsindex profitieren?
DATEV veröffentlicht den monatlichen Mittelstandsindex im Rahmen eines Reports und auf der Website www.mittelstandsindex.datev.de (ab 24. September 2024). Alle Daten und Grafiken des monatlichen Reports lassen sich einfach nutzen. Wir stellen sie Medien und anderen Interessierten in verschiedenen gängigen Dateiformaten über die Website zur Verfügung. Bei Verwertung der Inhalte bitte als Quellenangabe „DATEV Mittelstandsindex“ angeben. Über die Veröffentlichung eines neuen Reports informieren wir journalistische Medien über Presseinformationen.