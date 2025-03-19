Weiterhin besonders angespannt ist die Lage in der deutschen Baubranche. Der nicht preisbereinigte Umsatz im Bauhauptgewerbe ging gegenüber dem Vorjahr um 7,0 Prozent zurück. Prof. Dr. Robert Mayr, CEO der DATEV eG: „Seit 19 Monaten kämpft die Bauwirtschaft mit dramatischen Umsatzrückgängen. Demgegenüber deutet sich in einigen anderen Branchen eine Stabilisierung der Umsatzentwicklung an.“ So legten die Umsätze im Gastgewerbe gegenüber einem sehr schwachen Vorjahresmonat saison- und kalenderbereinigt um 7,4 Prozent zu.

Im volatilen Vormonatsvergleich steigt der DATEV Mittelstandsindex Umsatz saison- und kalenderbereinigt um 1,9 Prozent (1,7 Punkte) auf 93,4 Punkte. Das Bauhauptgewerbe stagniert mit plus 0,2 Prozent, das Gastgewerbe mit minus 0,2 Prozent.