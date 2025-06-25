Verlierer waren vor allem Landkreise, deren lokale Entwicklung durch die Schwäche wichtiger Wirtschaftszweige geprägt war oder dem strukturschwachen ländlichen Raum zuzuordnen sind. Im ersten Quartal 2025 verzeichneten viele kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in diesen Regionen Deutschlands besonders deutliche Umsatzrückgänge – weit unter dem Bundestrend von minus 2,6 Prozent.

„Unsere Daten zeigen deutlich: Der sich abzeichnende wirtschaftliche Aufschwung kommt regional sehr unterschiedlich an. Während einige Landkreise durch gezielte Investitionen, stabile Branchen oder Standortvorteile profitieren, kämpfen andere noch mit strukturellen Herausforderungen. Genau diese Transparenz braucht es, um gezielt zu fördern und Potenziale zu heben“, sagt Prof. Dr. Robert Mayr, CEO der DATEV eG.