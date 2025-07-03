Nürnberg, 03. Juli 2025: Der DATEV Challenge Roth zieht am 6. Juli 2025 Athletinnen und Athleten sowie Fans aus aller Welt nach Mittelfranken. Als Titelsponsor ist DATEV bereits zum zwölften Mal in Folge beim größten Triathlon-Event der Langdistanz dabei.

Das Event bietet die perfekte Plattform, um die genossenschaftlichen Werte von DATEV zu leben und gemeinsam mit der Region ein Zeichen für Zusammenhalt und Fairness zu setzen. Zahlreiche DATEV-Mitarbeitende werden als freiwillige Helferinnen und Helfer aktiv sein oder die Teilnehmenden entlang der Strecke anfeuern. Zudem gehen

rund 100 DATEV-Athletinnen und -Athleten (Mitarbeitende und Mitglieder als

Einzelstarterinnen und -starter sowie in Staffeln) an den Start.

Auf dem Eventgelände präsentiert sich DATEV mit einem neuen Infostand. Hier können Besucherinnen und Besucher mehr über die Genossenschaft und den Arbeitgeber DATEV erfahren und die Doppelrolle von Athletinnen und Athleten sowie Mitarbeitenden erleben. Eine Lounge im ersten Stock bietet den DATEV-Sportlerinnen und -Sportlern die Möglichkeit, sich mit Getränken zu stärken und auf ihre Staffelkolleginnen und -kollegen zu warten.

Der DATEV Challenge Roth begeistert jedes Jahr hunderttausende Fans, die die

Athletinnen und Athleten auf der 3,8 km langen Schwimmstrecke, den 180 km

Radfahren und dem abschließenden Marathon über 42,195 km anfeuern. Besondere Highlights wie der legendäre Solarer Berg sorgen für unvergessliche

Gänsehautmomente. Letztes Jahr erreichte das Event eine crossmediale Reichweite von 342 Millionen – ein neuer Rekord.

Auch 2025 übertragt das BR Fernsehen den gesamten Renntag live, zusätzlich zeigt die ARD im Ersten eine Stunde lang Livebilder und Highlights. Parallel ist das komplette Rennen zudem im Livestream auf BR24Sport.de und sportschau.de zu sehen.