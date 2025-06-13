Nürnberg, 13. Juni 2025: Die moderne Cloud-Lösung DATEV Personal macht den arbeitsteiligen Prozess rund um die Lohn- und Gehaltsabrechnung zwischen Unternehmen und ihren steuerlichen Beratern effizienter. Sie vereinfacht den sicheren Austausch der Daten und Dokumente, die in der Steuerberatungskanzlei für die Erstellung der Lohn- und Gehaltsabrechnung benötigt werden. Künftig werden alle Funktionen rund um die vor- und nachgelagerten Prozesse der Personalwirtschaft darin abgebildet sein und sich nahtlos an die DATEV-Software für die Lohnabrechnung anbinden lassen. Dafür wird die Anwendung permanent ausgebaut – beispielweise mit der Möglichkeit, darin auch Monatsdaten zu erfassen.

Durch das Zusammenspiel von DATEV Personal mit den Lösungen für die Lohn- und Gehaltsabrechnung entsteht ein durchgängig digitaler Lohnabrechnungsprozess. So ermöglicht die Software unter anderem den einfachen Austausch von Personalunterlagen. Über die in DATEV Personal integrierte Personalakte übermitteln Unternehmen Dokumente wie zum Beispiel Bescheinigungen oder Arbeitsverträge, digital an ihre Steuerberatungskanzlei. Dabei lassen sich hochgeladene Dokumente auch mit einem Kommentar und Zuordnungsvorschlag versehen. Anschließend werden sie in der Kanzlei direkt in die DATEV-Lohnabrechnungssoftware eingespielt.