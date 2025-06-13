Nürnberg, 13. Juni 2025: Die moderne Cloud-Lösung DATEV Personal macht den arbeitsteiligen Prozess rund um die Lohn- und Gehaltsabrechnung zwischen Unternehmen und ihren steuerlichen Beratern effizienter. Sie vereinfacht den sicheren Austausch der Daten und Dokumente, die in der Steuerberatungskanzlei für die Erstellung der Lohn- und Gehaltsabrechnung benötigt werden. Künftig werden alle Funktionen rund um die vor- und nachgelagerten Prozesse der Personalwirtschaft darin abgebildet sein und sich nahtlos an die DATEV-Software für die Lohnabrechnung anbinden lassen. Dafür wird die Anwendung permanent ausgebaut – beispielweise mit der Möglichkeit, darin auch Monatsdaten zu erfassen.
Durch das Zusammenspiel von DATEV Personal mit den Lösungen für die Lohn- und Gehaltsabrechnung entsteht ein durchgängig digitaler Lohnabrechnungsprozess. So ermöglicht die Software unter anderem den einfachen Austausch von Personalunterlagen. Über die in DATEV Personal integrierte Personalakte übermitteln Unternehmen Dokumente wie zum Beispiel Bescheinigungen oder Arbeitsverträge, digital an ihre Steuerberatungskanzlei. Dabei lassen sich hochgeladene Dokumente auch mit einem Kommentar und Zuordnungsvorschlag versehen. Anschließend werden sie in der Kanzlei direkt in die DATEV-Lohnabrechnungssoftware eingespielt.
Monatsdaten einfach übermitteln
Die jüngste Erweiterung ermöglicht die präzise, taggenaue Erfassung von An- und Abwesenheiten bei Beschäftigten mit der Entlohnungsform “Stundenlohn”. Dadurch wird die Vorerfassung von Kalenderdaten deutlich vereinfacht und effizienter gestaltet. Über die Funktion “Monatsdaten” können Unternehmen monatlich variable Bewegungsdaten, wie Arbeitsstunden und Beträge schnell und einfach in eine tabellarische Übersicht eingeben und die Daten dann ebenfalls direkt an die DATEV-Lohnsoftware der Kanzlei übermitteln. Darüber hinaus hat das Unternehmen über DATEV Personal auch einen schnellen Zugriff auf DATEV Personaldaten und auf Auswertungen online Personalwirtschaft. Darin kann es beispielweise Sofortmeldungen auslösen, die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung abrufen und Lohnauswertungen einsehen. Auch ihre Stammdaten, beispielsweise eine neue Anschrift oder Bankverbindung, können Unternehmen im System ganz einfach selbst aktualisieren. Die Änderungen werden anschließend direkt an das Lohnprogramm der Kanzlei übermittelt.
Durch die zentrale gemeinsame Datenhaltung in der Cloud werden auch in der Kanzlei die Arbeitsabläufe einfacher. Da die nötigen Informationen gebündelt zur Verfügung stehen, sparen sich die Kanzleimitarbeiterinnen und -mitarbeiter manuelle Erfassungstätigkeiten. Zudem sinkt das Risiko von Übertragungsfehlern. Außerdem ist der Austausch über die DATEV-Cloud konform mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), und die Unterlagen und Daten werden automatisch revisionssicher archiviert. DATEV arbeitet auch bereits an zusätzlichen Funktionalitäten zum weiteren Ausbau von DATEV Personal. Dazu zählt unter anderem die Erweiterung der Upload-Funktionen in die Personalakte durch den Service DATEV Upload Mail. Da es sich bei DATEV Personal um eine Cloud-Lösung handelt, stehen neue Funktionen den Anwendern immer direkt nach Fertigstellung ohne jeglichen Installationsaufwand sofort zur Verfügung.