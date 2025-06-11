Nürnberg, 11. Juni 2025: Die Möglichkeiten und Geschwindigkeitsvorteile von Quantencomputing für maschinelles Lernen nutzbar zu machen – das ist das Ziel des kürzlich gestarteten Forschungsprojekts Q-ROM. Gemeinsam mit vier weiteren Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft, arbeitet die DATEV eG im Rahmen des vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) geförderten Projekts daran, diese Vision auf Basis der heute bereits verfügbarer Quanten-Hardware Wirklichkeit werden zu lassen. DATEV liefert dabei den Anwendungsfall für das Forschungsprojekt: Mit einem datengetriebenen Ansatz und basierend auf historischen Umsatzdaten soll ein virtueller Assistent entstehen, der stets aktuell über die Marktpotenziale bereits verfügbarer Produkte informiert.

Ausgangsbasis für das Forschungsprojekt Q-ROM ist folgende Problemstellung: Um einen Algorithmus für maschinelles Lernen zu trainieren, wird eine sehr große Datenbasis benötigt. Klassische Computer laden solche Daten in ihren Arbeitsspeicher, den RAM, verarbeiten sie, löschen sie dann wieder und füllen den RAM mit weiteren Daten. Im Bereich des Quantencomputings existiert aber noch kein flüchtiger Massenspeicher, der die Basis für einen vergleichbaren Quantum RAM (QRAM) bilden könnte. Aus diesem Grund können Quantenalgorithmen für maschinelles Lernen ihren hypothetischen Effizienzvorteil gegenüber ihren Pendants auf herkömmlichen Computern noch nicht ausspielen.