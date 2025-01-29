Nürnberg, 29. Januar 2025: Mit der Cloud-Anwendung MyDATEV Kanzlei sorgt DATEV für einen gut organisierten Arbeitstag von Steuerberatungskanzleien und die einfache digitale Zusammenarbeit mit ihren Mandantinnen und Mandanten. Die browserbasierte Lösung ergänzt nun die bewährten Basisfunktionalitäten des MyDATEV Portals um zentrale Kommunikationsfunktionen für den einfachen Austausch von Dokumenten, Nachrichten und Aufgaben. Jede Interaktion findet dabei sicher und geschützt über das DATEV Rechenzentrum statt. Der Zugriff ist über eine DATEV SmartCard oder DATEV SmartLogin per Zwei-Faktor-Authentisierung abgesichert.

Kanzleien rufen die Anwendung direkt aus ihrem gewohnten DATEV Arbeitsplatz heraus auf. Dokumente lassen sich über MyDATEV Kanzlei einfach per Drag & Drop-Funktion austauschen. Das funktioniert auch plattformübergreifend zwischen DATEV-Lösungen und Microsoft Teams. Empfangene Dateien können einfach und schnell an das DATEV Dokumentenmanagementsystem beziehungsweise die Dokumentenablage oder auch in leistungserstellende Online-Anwendungen wie DATEV Unternehmen online weitergegeben werden. Über das Anwendungsmenü können Nutzerinnen und Nutzer unkompliziert direkt zwischen den Cloud-Lösungen wechseln. Mit der Unterhaltungsfunktion steht in MyDATEV Kanzlei ein integrierter Messenger bereit. Außerdem kann die Kanzlei ihren Mandanten darin konkrete Aufgaben zur Bearbeitung einstellen.