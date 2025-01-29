Nürnberg, 29. Januar 2025: Mit der Cloud-Anwendung MyDATEV Kanzlei sorgt DATEV für einen gut organisierten Arbeitstag von Steuerberatungskanzleien und die einfache digitale Zusammenarbeit mit ihren Mandantinnen und Mandanten. Die browserbasierte Lösung ergänzt nun die bewährten Basisfunktionalitäten des MyDATEV Portals um zentrale Kommunikationsfunktionen für den einfachen Austausch von Dokumenten, Nachrichten und Aufgaben. Jede Interaktion findet dabei sicher und geschützt über das DATEV Rechenzentrum statt. Der Zugriff ist über eine DATEV SmartCard oder DATEV SmartLogin per Zwei-Faktor-Authentisierung abgesichert.
Kanzleien rufen die Anwendung direkt aus ihrem gewohnten DATEV Arbeitsplatz heraus auf. Dokumente lassen sich über MyDATEV Kanzlei einfach per Drag & Drop-Funktion austauschen. Das funktioniert auch plattformübergreifend zwischen DATEV-Lösungen und Microsoft Teams. Empfangene Dateien können einfach und schnell an das DATEV Dokumentenmanagementsystem beziehungsweise die Dokumentenablage oder auch in leistungserstellende Online-Anwendungen wie DATEV Unternehmen online weitergegeben werden. Über das Anwendungsmenü können Nutzerinnen und Nutzer unkompliziert direkt zwischen den Cloud-Lösungen wechseln. Mit der Unterhaltungsfunktion steht in MyDATEV Kanzlei ein integrierter Messenger bereit. Außerdem kann die Kanzlei ihren Mandanten darin konkrete Aufgaben zur Bearbeitung einstellen.
Zentral, übersichtlich, integriert
MyDATEV Kanzlei lässt sich intuitiv nutzen und administrieren. Da sich die Anwendung in der DATEV-Cloud befindet, ist sie über einen Browser von überall zugänglich – auch auf jedem mobilen Endgerät. Updates werden zentral eingespielt und stehen ohne Installationsaufwand sofort zur Verfügung. Neben der Vereinfachung der Zusammenarbeit dient MyDATEV Kanzlei auch der Mandantenbindung, da die Lösung durch die Kanzlei zur Verfügung gestellt wird. Die Mandanten haben darüber gebündelt an einer zentralen Stelle – dem MyDATEV Portal – nicht nur Zugriff auf die genutzten DATEV Online-Lösungen, sondern auch auf alle Unterhaltungen, Dokumente und Aufgaben, die im Kontakt mit der Kanzlei anfallen.
MyDATEV Kanzlei steht ab sofort allen Kanzleien und ihren Mandanten zur Verfügung. Zunächst ergänzt die neue Cloud-Lösung die bereits bestehenden Anwendungen für die Zusammenarbeit wie DATEV Unternehmen online, DATEV Personal, DATEV Meine Steuern oder DATEV Mandantendialog Jahresabschluss. In weiteren Ausbaustufen werden die Kommunikationsfunktionen schrittweise in die leistungserstellenden Anwendungen integriert. So ist beispielsweise bereits die Umsetzung einfacher Freigabeprozesse in Arbeit, die dann die Lösung DATEV Freizeichnung online ablösen werden. Sukzessive entsteht auf diese Weise eine solide und sichere Basis für die komfortable Zusammenarbeit von Kanzleien mit ihren Mandanten und das gemeinsame Arbeiten in der Cloud.