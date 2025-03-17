Nürnberg, 17. März 2025: Beim IT-Dienstleister DATEV steht wieder einmal ein Jubiläum an. Seit inzwischen 25 Jahren unterstützt er Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer sowie vereidigte Buchprüfer mit maßgeschneiderten Lösungen für ihre professionellen Anforderungen. Das spezifische Angebot startete im Jahr 2000 mit einer Lösung zur Durchführung der gesetzlichen Abschlussprüfung. Auslöser war die sogenannte externe Qualitätskontrolle, bei der DATEV den Berufsstand wie bei der Jahresabschlussprüfung insgesamt gezielt unterstützen wollte. Heute ist die Genossenschaft mit dem Geschäftsfeld Wirtschaftsprüfung aus dem Markt für Wirtschaftsprüfer-Software nicht mehr wegzudenken. Neben den klassischen Produkten für die Abschlussprüfung mit strukturierten Prozessen, skalierbaren Arbeitspapieren und Vorlagen für Prüfungsberichte stellt DATEV auch Lösungen für die in diesem Berufsstand besonders anspruchsvolle Qualitätskontrolle und -sicherung sowie für die digitale Datenanalyse bereit.
Unterstützung in einem immer komplexer werdenden Umfeld
Die Anfänge des DATEV-Geschäftsfelds Wirtschaftsprüfung sind nicht zuletzt auf eine gesetzliche Vorgabe zurückzuführen, die den Berufsstand vor neue Herausforderungen stellte. Für das Jahr 2000 wurde eine externe Qualitätskontrolle zur Durchführung der gesetzlichen Abschlussprüfung durch Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer verpflichtend. Im Vorgriff auf diese Regelung kamen Mitglieder mit der Anforderung auf DATEV zu, ihre Genossenschaft solle eine integrierte Software-Anwendung entwickeln, mit der sich der komplexe Prüfungsprozess rationell und effizient durchführen lässt. Dies führte im April des Jahres 2000 zur Gründung des Centers Wirtschaftsprüfung.
Zu den Produkten der ersten Stunde zählten Anwendungen wie der Bilanzbericht, das Zusatzmodul Abschlussprüfung Prüfungsbericht und Wipro – Abschlussprüfung Arbeitspapiere. Diese Kernanwendungen entwickelte DATEV über die Jahre immer weiter und baute darum herum ein facettenreiches Angebot für die Wirtschaftsprüfung auf. So positionierte sich die Genossenschaft schnell auch als umfassender Dienstleister für die Wirtschaftsprüfung. Der Erfolg zeigt sich auch im kontinuierlichen Wachstum des Geschäftsfeld-Teams: Im Jahr 2000 startete es mit zehn Spezialistinnen und Spezialisten, heute kümmern sich rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über alle Bereiche um die spezifischen Belange von Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfern.
Stets am Puls des Berufsstands und der technischen Entwicklung
Ein Erfolgsfaktor war von vorherein der enge Kontakt zum Berufsstand und den ihn vertretenden Organisationen bei der Konzeption der Produkte. So berät beispielsweise das Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) kontinuierlich bei der Fortentwicklung der DATEV-Prüfungssoftware. Ihren Ursprung hat diese Zusammenarbeit im gemeinsamen Projekt „Think small first“ aus dem Jahr 2012. Dabei war die Zielsetzung, die Skalierung von kleinen bis mittelgroßen Abschlussprüfungen besser zu unterstützen. Bereits im Herbst 2013 stand den Anwendern mit der intelligenten Softwarelösung „Abschlussprüfung comfort“ ein kompaktes Werkzeug für die Prüfungsdokumentation zur Verfügung – eine Lösung, die den Prozess der Wirtschaftsprüfung effizienter und effektiver macht.
Bei der Weiterentwicklung der Wirtschaftsprüfungssoftware stehen derzeit insbesondere zwei Technologien im Fokus: Die Cloud und Künstliche Intelligenz (KI). Letztere ist geradezu prädestiniert, um große Datenmengen effizient und schnell automatisiert zu analysieren. Darüber hinaus ist generative KI heute bereits auch bei der Zusammenfassung und inhaltlichen Aufbereitung von Textdokumenten wie Gesetzestexten oder vertraglichen Vereinbarungen hilfreich. Gerade in der Wirtschaftsprüfung verspricht die Technologie eine signifikante Effizienzsteigerung. So lassen sich perspektivisch Prozesse automatisieren oder auch ganze Arbeitsabläufe und Routinen an einen digitalen Helfer auslagern. Solche Assistenzsysteme könnten in absehbarer Zukunft sogar in Echtzeit mitlaufen und gewissermaßen über das Jahr eine permanente Prüfung ermöglichen. Bei der Forschung an solchen Systemen ist DATEV einer der Vorreiter.
Auf Förderung ihrer Mitglieder ausgelegt
Neben der Software-Qualität und der profunden Kenntnis der spezifischen Bedürfnisse der Anwender ist es vor allem ein weiterer Umstand, der DATEV als Anbieter für Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer besonders macht: die genossenschaftliche Rechtsform. Sie ist auf Förderung ihrer Mitglieder ausgelegt, statt auf Gewinnmaximierung. In der Satzung der 1966 gegründeten Genossenschaft sind Wirtschaftsprüferinnen und -prüfer von Anfang an neben Steuerberatern und Rechtsanwälten ein mitgliedsfähiger Berufsstand. Damit ist DATEV die einzige berufsständische IT-Organisation auch für Wirtschaftsprüfer in Europa. Die Mitglieder können sich in die Weiterentwicklung der Genossenschaft einbringen und profitieren von einer Rundumbetreuung mit Weitblick. Zusätzlich zu intelligenter Software greifen sie auf einen hervorragenden Service sowie ein ausgereiftes Veranstaltungs- und Schulungskonzept zurück.