Die Anfänge des DATEV-Geschäftsfelds Wirtschaftsprüfung sind nicht zuletzt auf eine gesetzliche Vorgabe zurückzuführen, die den Berufsstand vor neue Herausforderungen stellte. Für das Jahr 2000 wurde eine externe Qualitätskontrolle zur Durchführung der gesetzlichen Abschlussprüfung durch Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer verpflichtend. Im Vorgriff auf diese Regelung kamen Mitglieder mit der Anforderung auf DATEV zu, ihre Genossenschaft solle eine integrierte Software-Anwendung entwickeln, mit der sich der komplexe Prüfungsprozess rationell und effizient durchführen lässt. Dies führte im April des Jahres 2000 zur Gründung des Centers Wirtschaftsprüfung.

Zu den Produkten der ersten Stunde zählten Anwendungen wie der Bilanzbericht, das Zusatzmodul Abschlussprüfung Prüfungsbericht und Wipro – Abschlussprüfung Arbeitspapiere. Diese Kernanwendungen entwickelte DATEV über die Jahre immer weiter und baute darum herum ein facettenreiches Angebot für die Wirtschaftsprüfung auf. So positionierte sich die Genossenschaft schnell auch als umfassender Dienstleister für die Wirtschaftsprüfung. Der Erfolg zeigt sich auch im kontinuierlichen Wachstum des Geschäftsfeld-Teams: Im Jahr 2000 startete es mit zehn Spezialistinnen und Spezialisten, heute kümmern sich rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über alle Bereiche um die spezifischen Belange von Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfern.