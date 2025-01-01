Auch Unternehmen können sich aktiv für die Qualifizierung ihrer Beschäftigten engagieren, indem sie Weiterbildungsmaßnahmen für diese anbieten. So boten laut Statistischem Bundesamt 77 Prozent der Unternehmen im Jahr 2020 Weiterbildungsmaßnahmen für ihre Beschäftigten an und trugen dafür Kosten in Höhe von 1.846 Euro pro teilnehmender Person.

Ganze 57 Prozent der Weiterbildungskosten entstehen durch den Personalausfall. Denn obwohl die Mitarbeitenden dem Unternehmen im Zeitraum der Weiterbildung nicht zur Verfügung stehen, steht ihnen ihr Lohn weiterhin zu. 23 Prozent der Kosten seien auf Zahlungen und Gebühren an Weiterbildungsanbieter sowie auf Kosten für externes Weiterbildungspersonal in internen Veranstaltungen zurückzuführen.

Kommt es zu einer Kündigung durch den Arbeitnehmer, kann es zum Streit um die Weiterbildungskosten kommen. Unternehmen fordern dann oftmals übernommene Gebühren zurück. Das ist aber nur rechtens, wenn eine wirksame Rückzahlungsklausel (beispielsweise in Form eines Fortbildungsvertrages als Anhang im Arbeitsvertrag) vereinbart wurde. Da eine rechtlich exakt formulierte Rückzahlungsklausel komplex ist, ist es ratsam, die Vereinbarung von einer Anwältin oder einem Anwalt prüfen zu lassen.