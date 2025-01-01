Der Gedanke ist ebenso naheliegend wie gleichzeitig fernab: So kommt manchem nach einer Reihe von ausgefüllten Arbeitsjahren sicherlich der Wunsch nach einer längeren Pause – aber gleich ein Jahr aus dem Berufsleben aussteigen, das ist doch nicht machbar, oder? Tatsächlich wird das sogenannte Sabbatjahr oder Sabbatical in den seltensten Fällen als ganzes Jahr verstanden und praktiziert.

Ein Sabbatical kann zwar theoretisch und qua Definition des Gabler Wirtschaftslexikons bis zu einem Jahr andauern. Nach einer Umfrage des ifo-Instituts aus dem Jahr 2023 liegt die Dauer des tatsächlich praktizierten Sabbatjahrs aber durchschnittlich nur bei 99 Tagen. Die Hälfte nimmt nur 60 Tage frei. Das bedeutet, dass dem „Jahr“ in der Praxis eher eine Freistellung von zwei bis drei Monaten entspricht.

Laut ifo-Umfrage bietet knapp ein Viertel der Unternehmen das Sabbatjahr an. Während 30 Prozent der Unternehmen in der Industrie ein Sabbatjahr ermöglichten, seien es im Handel zwölf Prozent. Außerdem gelte: Je größer ein Unternehmen ist, desto eher wird ein Sabbatical ermöglicht. So erlaubt jedes vierte Unternehmen mit 250 bis 499 Beschäftigten eine unbezahlte Auszeit, bei den Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten sogar mehr als jedes zweite.