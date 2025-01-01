Die Eintragung als Ausbilder bei der IHK und damit die Möglichkeit, eine betriebliche Ausbildung durchzuführen, ist an eine eigene Prüfung geknüpft. Diese besteht aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teil besteht. Durchgeführt wird sie von den Industrie- und Handelskammern, Termine werden ganzjährig angeboten.

Während der Ausbilderschein in den dualen Ausbildungsberufen, die die Industrie- und Handelskammern regeln, Pflicht ist, müssen Ausbilderinnen und Ausbilder in den freien Berufen (Ärzte, Zahnärztinnen, Tierärzte, Steuerberaterinnen, Rechtsanwälte, Sachverständige, Notarinnen und Apotheker) keine Ausbildungseignung nachweisen; ihnen reicht der Studienabschluss im jeweiligen Fach. Auch Handwerkerinnen und Handwerker darf jeder ausbilden, der die Meisterprüfung im betreffenden Handwerk bestanden hat.