DATEV referenzkunde fleur ami

Die Einführung der E-Rechnung ist ein bedeutender Schritt in Richtung effizienter Geschäftsprozesse. Für viele Unternehmen stellt sich die Frage, wie sie diese Umstellung erfolgreich gestalten können. Die fleur ami GmbH aus Tönisvorst hat diesen Wandel bereits vollzogen.

E-Rechnung? Läuft.

"Die E-Rechnung ist ein echter Booster für das digitale Rechnungswesen: weniger Fehler, weniger Aufwand, mehr Überblick" Der Steuerberater Marco Gerstinger aus der Kanzlei Hanspach-Bieber in Willich und Katrin Hübecker vom DATEV-Kunden fleur ami zeigen im Video, wie die E-Rechnung ihre digitale Zusammenarbeit erleichtert und beschleunigt hat.

„Die E-Rechnung macht das Leben leichter“ - Interview mit Marco Gerstinger

Für manche ist die E-Rechnung eine große Herausforderung, für andere eine lang erwartete Erlösung. Sicher ist, dass sie die Digitalisierung im Land voranbringen wird. Ganz sicher wird sie die Zusammenarbeit von Unternehmen mit ihren Steuerberatern enorm beschleunigen.

Prozessbeschreibung: Rechnungsverarbeitung bei fleur ami

fleur ami war ein Early Adopter: Schon seit 2008 arbeitet das Unternehmen vollständig digital mit DATEV Unternehmen online. Dadurch war die Umstellung auf die E-Rechnung gut zu bewerkstelligen.

  1. Rechnungseingang
    Über 99 % der Eingangsrechnungen treffen digital ein.
    Papier spielt praktisch keine Rolle mehr.
  2. Upload & Archivierung
    Nur die Buchhaltung lädt Belege hoch.
    Upload erfolgt in DATEV Belegfreigabe online comfort.
    Ab diesem Zeitpunkt gilt der Beleg als revisionssicher archiviert.
  3. Prüfung & Kontierung
    Die zuständige Fachabteilung prüft den Beleg.
    Sie kontiert direkt im System vor und ergänzt ggf. Vermerke.
  4. Digitale Freigabe
    Nach Prüfung wird der Beleg digital freigegeben.
    Das System erkennt viele wiederkehrende Belegarten und schlägt Kontierungen automatisch vor – dank Lernfunktion.
  5. Automatisierte Übergabe an die DATEV Mittelstand-Programme
    Die freigegebenen Belege fließen automatisch per Stapelverarbeitung in die Finanzbuchführung ein.
    Kein Medienbruch, kein manuelles Nacharbeiten.

Professionelles Rechnungswesen mit DATEV

Eingesetzte DATEV-Software

  • DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen
  • DATEV Unternehmen online
  • DATEV Belegfreigabe online comfort
  • DATEV Zahlungsverkehr
  • DATEV LODAS
DATEV-Kunde: fleur ami

fleur ami ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit 14 Mitarbeitenden, das Designobjekte und Gefäße produziert und einen klaren Fokus auf Digitalisierung setzt.

fleur ami
DATEV referenzkunde fleur ami

E-Rechnung

