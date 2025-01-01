Kundenstimme
-
Eine neue Haushaltsführung forderte neue Wege – auch bei der Professionalität der Software. Der Umstieg war eine gute Entscheidung.
Thomas Kunzmann
Lauter-Bernsbach
Herausforderung
Nach der Fusion von Lauter und Bernsbach verfügte die Stadt über 2 Verwaltungsstandorte – mit entsprechend dezentralen Prozessen im Finanzwesen. Es bestand die Herausforderung, eine einheitliche, durchgängige Lösung zu finden, die sowohl die Anforderungen der Doppik als auch die komplexen Aufgaben des kommunalen Finanzmanagements abbildet. Zusätzlich sollten Rückstände bei den Jahresabschlüssen aufgeholt und interne Abläufe insgesamt effizienter gestaltet werden.
Lösung
Um das Finanzwesen nach der Fusion neu aufzustellen, entschied sich die Stadt Lauter-Bernsbach für den Umstieg auf DATEVkommunal. Die leistungsfähige Softwarelösung bündelt alle zentralen Aufgaben des kommunalen Finanzmanagements auf einer gemeinsamen Plattform – von der vollintegrierten Veranlagung über die digitale Rechnungsverarbeitung bis hin zu Funktionen für Planungsprozesse, Jahresabschluss und viele weitere Arbeitsfelder. Der Umstieg gelang dank professioneller Datenübernahme und gezielter Schulung der Mitarbeitenden in kurzer Zeit.
Ein besonders spürbarer Fortschritt zeigte sich beim Buchungsprozess: Die intuitiv bedienbare Oberfläche und beschleunigten Abläufe sorgen für eine deutliche Zeitersparnis und Entlastung im Tagesgeschäft. Auch die offenen Jahresabschlüsse konnten zügig und effizient nachgeholt werden. Im kommunalen Umfeld besonders wichtig: DATEVkommunal ist SAKD-zertifiziert und gewährleistet damit die nötige Rechtssicherheit. So konnte die Stadt nicht nur ihre Abläufe modernisieren, sondern auch die speziellen Anforderungen des öffentlichen Bereichs perfekt abdecken.
Eingesetzte Softwarelösungen
Finanzwesen und Controlling
Leistungen aus dem DATEV-Rechenzentrum