Um das Finanzwesen nach der Fusion neu aufzustellen, entschied sich die Stadt Lauter-Bernsbach für den Umstieg auf DATEVkommunal. Die leistungsfähige Softwarelösung bündelt alle zentralen Aufgaben des kommunalen Finanzmanagements auf einer gemeinsamen Plattform – von der vollintegrierten Veranlagung über die digitale Rechnungsverarbeitung bis hin zu Funktionen für Planungsprozesse, Jahresabschluss und viele weitere Arbeitsfelder. Der Umstieg gelang dank professioneller Datenübernahme und gezielter Schulung der Mitarbeitenden in kurzer Zeit.

Ein besonders spürbarer Fortschritt zeigte sich beim Buchungsprozess: Die intuitiv bedienbare Oberfläche und beschleunigten Abläufe sorgen für eine deutliche Zeitersparnis und Entlastung im Tagesgeschäft. Auch die offenen Jahresabschlüsse konnten zügig und effizient nachgeholt werden. Im kommunalen Umfeld besonders wichtig: DATEVkommunal ist SAKD-zertifiziert und gewährleistet damit die nötige Rechtssicherheit. So konnte die Stadt nicht nur ihre Abläufe modernisieren, sondern auch die speziellen Anforderungen des öffentlichen Bereichs perfekt abdecken.