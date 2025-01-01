DATEV Hilfe-Center
Hier finden Sie tagesaktuelle Hilfe-Dokumente, Hilfe-Videos, Klick-Tutorials, Hilfe-Bots und Antworten auf aktuelle Fragen zu DATEV Unternehmen online.
Außerdem finden Sie dort Informationen zur Einrichtung und dem Arbeiten mit DATEV Unternehmen online sowie Beratungs- und Schulungsangebote.
DATEV Service-Assistent (KI-Angebot)
Greifen Sie per Chat auf gesammeltes Wissen zu.
DATEV Service-Assistent beantwortet Ihre Fragen zur jeweiligen Anwendung auf Basis der Inhalte des DATEV Hilfe-Center. Sie erhalten auf Ihre Fragen KI-generierte Antworten in Echtzeit.
Wichtig: Achten Sie darauf keine berufsrechtlich geschützten, personenbezogenen oder sonstige besonders sensible Daten einzugeben.
Programmservice
Der Programmservice steht Ihnen bei Einzelfragen zu Programmen und zur Technik zur Verfügung.
Schreiben Sie uns einen Servicekontakt oder vereinbaren Sie über unseren Terminservice einen Termin mit uns. Der Terminservice bietet Ihnen eine planbare Unterstützung im Tagesgeschäft und Sie werden direkt von der richtigen Ansprechpartnerin oder dem richtigen Ansprechpartner angerufen.
Als Teamservice-Kunde nutzen Sie bitte Ihre gewohnten Service-Kanäle
Eilservice
Beim Eilservice werden Ihre dringenden Fragen bevorzugt bedient.
Sie erreichen den Eilservice telefonisch unter +49 911 319-38888.
DATEV-Auftragsservice
Der DATEV-Auftragsservice steht Ihnen bei zeitlich, fachlich oder technisch aufwendigen Themen zur Verfügung.