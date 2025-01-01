Der Programmservice unterstützt Sie bei Einzelfragen zur RZ-Kommunikation.

Senden Sie uns Ihre Anfrage bevorzugt per DATEV Servicekontakt.

Unsere E-Mail Adresse lautet: rz-kommunikation@service.datev.de

Beschreiben Sie Ihr Anliegen möglichst vollständig (z. B. Programm-Meldung, Screenshot, Exception-Log) und fügen Sie das Protokoll eines Funktionstests bei: Funktionstest RZ-Kommunikation (Dok.-Nr. 9206783)

Wir antworten in der Regel schriftlich. Wenn erforderlich, setzen wir uns telefonisch mit Ihnen in Verbindung.

Bei anwendungsspezifischen Fragen (z. B. Lohn, Rechnungswesen) wenden Sie sich an den jeweiligen Programmservice: Kontakt zu DATEV (Dok.-Nr. 0908003)

Als Teamservice-Kunde nutzen Sie bitte Ihre gewohnten Service-Kanäle.

Wenn Ihre Frage ein Thema betrifft, für das der DATEV-Auftragsservice vorgesehen ist, werden wir Ihnen empfehlen, den Auftragsservice zu nutzen (siehe unten).