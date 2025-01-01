Sie nutzen DATEV ProCheck
Sie nutzen DATEV ProCheck und möchten Ihre internen Kanzleiprozesse optimieren oder ein zertifiziertes Qualitätsmanagement aufbauen?
Dabei unterstützt Sie das DATEV ProCheck Prozessmodell Steuerberater. Dieses Modell, entwickelt durch das DATEV-Consulting, bildet kompakt und praxisnah Best Practice-Kanzleiprozesse für Sie ab.
Das DATEV ProCheck Prozessmodell Steuerberater wird zusammen mit DATEV ProCheck ausgeliefert. Wenn Sie DATEV ProCheck einsetzen, können Sie die Prozesse des Modells direkt importieren.
Sie können die Prozesse individualisieren und an die Bedürfnisse Ihrer Kanzlei anpassen.
Das Zugriffsrecht für das DATEV ProCheck Prozessmodell Steuerberater steht Ihnen ab 19.2.2021 automatisch zur Verfügung.
- Installieren Sie zunächst das Modell über den Installations-Manager. Gehen Sie dazu ggf. auf Ihren Administrator oder Ihre Administratorin zu.
- Importieren Sie anschließend die Prozesse in DATEV ProCheck.
Sie nutzen kein DATEV ProCheck
Sie nutzen kein DATEV ProCheck und haben das DATEV ProCheck Prozessmodell Steuerberater Viewer im DATEV-Shop erworben? Sie können das Prozessmodell mit dem vorinstallierten ProCheck Viewer im DATEV Arbeitsplatz (DATEV Basis) nutzen. Wenn Sie DATEV Basis nicht installiert haben, können Sie sich den ProCheck Viewer hier kostenlos herunterladen.
Sie können das Prozessmodell und weitere ProCheck-Prozesse mit dem ProCheck Viewer herunterladen und ansehen - jedoch nicht bearbeiten.
Weitere Informationen
Die Prozesse beschreiben Schritt für Schritt bestimmte Themen und unterstützen Sie dabei, Verbesserungspotenziale zu erkennen.