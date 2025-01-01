Produkt-Information
DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact ist eine kompakte Softwarelösung für kleine und mittlere Unternehmen. Sie enthält nahezu alle relevanten kaufmännischen Anwendungen – gebündelt in einem Softwarepaket. Nähere Infos finden Sie im DATEV Hilfe-Center in der Leistungsbeschreibung (Dok.-Nr. 0904032). Wenn Sie DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact installieren, werden folgende Programme automatisch mitinstalliert:
- DATEV Benutzer- und Rechteverwaltung
- Servicetool
- RZ-Kommunikation
Einsatz weiterer DATEV-Programme
Die folgenden DATEV-Programme erleichtern Ihnen die tägliche Arbeit, wenn Sie DATEV Mittelstand Faktura in Ihrem Unternehmen verwenden. Stimmen Sie sich vor dem Einsatz dieser Programme bitte mit Ihrem steuerlichen Berater ab.
RZ-Kommunikation
Mit dem Programm RZ-Kommunikation (DATEV Hilfe-Center, 1033970) können Sie Ihre Daten abgesichert ins DATEV-Rechenzentrum senden und von dort holen. Das DATEV-Rechenzentrum bietet Ihnen die Möglichkeit der Datensicherung und Archivierung, der Weiterleitung von Zahlungsaufträgen und des Holens von Kontoumsätzen.
Voraussetzung für den Datenaustausch mit dem DATEV-Rechenzentrum sind:
Sicherheitspaket mIDentity / Sicherheitspaket
DATEV Benutzer- und Rechteverwaltung
Mit dem Programm DATEV Benutzer- und Rechteverwaltung (DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 0904180) können Sie DATEV-Benutzer verwalten und die Zugriffe auf DATEV-Programme benutzerdefiniert steuern.
Fernbetreuung online
Fernbetreuung online (DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 0903202) kann nur nach Absprache mit einem DATEV-Mitarbeiter eingesetzt werden, z. B. bei Service-Fällen. Mit Fernbetreuung online kann einem Programmspezialisten der DATEV direkter Zugriff auf Kunden-PCs ermöglicht werden. Der Fernbetreuungs-Zugang erfolgt dabei über eine verschlüsselte Internet-Verbindung.
Servicetool
Das Servicetool prüft die Konfiguration und Installation der für den Einsatz von DATEV-Software unterstützten Betriebssysteme. Zusätzlich werden die installierten DATEV-Anwendungen auf ihre korrekte Installation und Konfiguration überprüft.
Installation
Die durchschnittliche Installationszeit beträgt erfahrungsgemäß 60 bis 120 Minuten. Die Dauer ist von mehreren Einflussfaktoren abhängig (u.a. Hardware, Betriebssystem, Servicepack-/Hotfix-Stand, Virenscanner, Neu-/Updateinstallation, installierte Microsoft-Laufzeiten, Datenbeständen etc.) und kann deutlich variieren.
Hinweis zu Antivirenprogrammen
Antivirenprogramme anderer Hersteller beeinflussen häufig die Dauer der Installation und können zu Störungen des Installations-/Updatevorgangs führen. Eine detaillierte Aufstellung aller uns bekannten Auffälligkeiten finden Sie im Dokument Unverträglichkeiten der DATEV-Software mit Antivirenprogrammen (DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1080028).
Für eine reibungslose Installation kann daher eine temporäre Deaktivierung des Antivirenprogramms hilfreich sein. Beachten Sie dabei bitte folgende Sicherheitsaspekte:
- Stellen Sie sicher, dass das Antivirenprogramm für die Dauer der Installation deaktiviert bleibt (Einstellungen des Antivirenprogramms).
- Nutzen Sie nicht das Internet und öffnen Sie keine E-Mails, während das Antivirenprogramm deaktiviert ist.
- Verwenden Sie während der Installation keine ungeprüften Wechseldatenträger (USB-Sticks, externe Festplatten etc.).
- Aktivieren Sie nach Beendigung der Installation wieder Ihr Antivirenprogramm.
Ersteinrichtung des Programms
Im DATEV Hilfe-Center finden Sie im Dokument 1015896 die Anleitung zur Ersteinrichtung des Programms.
Einsatz weiterer Programme
Wenn Sie außer DATEV Mittelstand weitere DATEV-Programme einsetzen, beachten Sie bitte die Hinweise im Dokument Mehrere DATEV-Programme im Unternehmen installieren (DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1015761).
Erstmalige Installation auf neuem PC
Wenn Sie sich einen neuen PC angeschafft haben und möchten auf diesem erstmalig die DATEV-Software installieren, beachten Sie die Hinweise im Dokument Austausch eines Rechners oder Arbeitsplatz-Betriebssystems (DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1080020).
Einarbeitung
Zur Einarbeitung in DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
Hilfe im Programm
Im Programm finden Sie in der Menüleiste unter Hilfe | Hilfe-Center eine umfangreiche Hilfe zu allen Programmfunktionen. Über den Zusatzbereich Hilfe am rechten Bildschirmrand können Sie jederzeit auf die Hilfen im Arbeitsbereich sowie auf weiterführende Informationen zugreifen.
Mit der Funktionstaste F1 erhalten Sie ebenfalls eine Hilfe zum aktiven Fenster.
Musterbestände
Bei der Installation von DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact wird ein Musterdatenbestand bereitgestellt, mit dem Sie sich in alle Programm-Komponenten einarbeiten können.
So können Sie diesen Musterdatenbestand für die Programmkomponenten Auftragswesen, Dokumentenablage und Rechnungswesen compact einspielen:
- Öffnen Sie im DATEV Arbeitsplatz die Übersicht Organisation und wählen Sie Musterbestand einspielen.
Wenn Sie in DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact nur die Komponente Rechnungswesen compact nutzen möchten, stehen für Sie im Programm Musterdatenbestände für die Finanzbuchführung bereit.
So können Sie diese FIBU-Musterdatenbestände einspielen:
- Öffnen Sie im DATEV Arbeitsplatz die Übersicht Unser Unternehmen und wählen Sie Unternehmensübersicht.
- Klicken Sie rechts im Zusatzbereich unter Programm öffnen auf Bestandsdienste Rechnungswesen.
- Wählen Sie Bestands-Manager | Mandant und klicken Sie unter Zusatzfunktionen auf Musterbestand.
Elektronisches Wissen
Mit der Programmkomponente Elektronisches Wissen liegt ein Nachschlagewerk für Fragen rund um die Buchführung vor. Für alle gängigen Geschäftsvorfälle sind Buchungsbeispiele in DATEV-Buchungslogik zu den SKR03 und SKR04 hinterlegt. Durch diese Arbeitshilfen kann die Qualität der Buchhaltung wesentlich erhöht werden, und Fehler können bei Unsicherheiten bei der Kontierung vermieden werden. Die Programmkomponente Elektronisches Wissen wird automatisch mitinstalliert und kann im DATEV Arbeitsplatz in der Übersicht Wissen und Service – LEXinform oder in der Programmkomponente Rechnungswesen über die Symbol- bzw. Menüleiste unter Hilfe | LEXinform gestartet werden.
Hilfsangebote online
Zur Ergänzung der Hilfe im Programm steht Ihnen das DATEV Hilfe-Center im Internet zur Verfügung. Darin finden Sie stets aktualisierte Informationen und die Antworten auf die häufigsten Fragen (FAQ) zum Programm.
Sie können das Hilfe-Center auch direkt aus dem Programm (Menü Hilfe) aufrufen oder über die Suchleiste rechts oben im Programm.
Um den Service nutzen zu können, muss der Internet-Zugang aktiviert sein.
Bei weiteren Fragen können Sie den kostenpflichtigen DATEV Programm-Service auch schriftlich über den Servicekontakt erreichen (Aufruf aus dem DATEV Hilfe-Center). Dafür benötigen Sie einen authentifizierten Zugang über DATEV mIDentity compact oder DATEV SmartLogin sowie einen aktivierten Internet-Zugang.
Schulungsangebot
Weitere Unterstützung bei der Bearbeitung der Buchführung bieten die von den DATEV-Niederlassungen durchgeführten DATEV-Anwenderseminare.
Einen Überblick über das Schulungsangebot erhalten Sie im Internet unter go.datev.de/wissen.
Für die Einarbeitung wird der Besuch eines DATEV-Anwenderseminars empfohlen.
Für die Programmkomponente Rechnungswesen compact sind Kenntnisse im DATEV-Buchführungssystem von Vorteil.