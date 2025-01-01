Die Auswertung 420 Einzelaufstellung Unfallversicherung wird monatlich meldejahrbezogen mit der Abrechnung erstellt. Sie erhalten darin einen Überblick, welche Abrechnungswerte ermittelt und später für die Erstellung des digitalen Lohnnachweises herangezogen werden. Wenn Sie hier Unstimmigkeiten feststellen, prüfen Sie, ob

in jedem Bearbeitungsmonat gültige Gefahrtarifstellen ab Januar des Meldejahres verwendet werden,

Ihnen möglicherweise ab Januar oder unterjährig eine neue, gültige Gefahrtarifstelle zugeteilt wurde.

Ist die ermittelte Entgelthöhe fehlerhaft, prüfen Sie, ob die verwendeten Lohnarten ab dem korrekten Monat, z. B. Januar des Meldejahres, als UV-pflichtig gekennzeichnet sind.