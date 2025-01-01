Die Auswertung „Einzelaufstellung Unfallversicherung monatlich“ wird monatlich meldejahrbezogen mit der Abrechnung erstellt.Wenn Sie in der Auswertung Unstimmigkeiten feststellen, prüfen Sie:
- ob das ganze Jahr über gültige Gefahrtarifstellen z. B. ab 01/2025 verwendet werden oder
- ob Ihnen möglicherweise z. B. ab 01/2025 oder unterjährig eine neue, gültige Gefahrtarifstelle zugeteilt wurde
Ist die ermittelte Entgelthöhe fehlerhaft, prüfen Sie unter Mandantendaten | Anpassung Lohnarten | Lohnarten | Lohnart auswählen Registerkarte „Lohnartenbesonderheiten“, ob die verwendeten Lohnarten ab dem korrekten Monat, z. B. 01/2025, als UV-pflichtig gekennzeichnet sind.
Ursachen für Abweichungen bei der ermittelten Anzahl der Arbeitsstunden können Sie mit dem Unfallversicherungs-Bot prüfen.
Weitere Informationen
