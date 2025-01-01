Wie funktioniert der digitale Lohnnachweis?
Das UV-Meldeverfahren: Hier werden Ihnen die Hintergründe und Zusammenhänge in knapp vier Minuten leicht und verständlich erklärt.
Meldeverfahren zur Unfallversicherung
Hilfe-Video
Hintergrundwissen
In den folgenden Hilfe-Dokumenten erhalten Sie Hintergrundinformationen zum UV-Meldeverfahren und zur UV-Stammdatenabfrage.
Außerdem erfahren Sie, wie die Auswertung „DÜ-Prot. Lohnnachweis Unfallversicherung“ aufgebaut ist und in welchen Fällen die Auswertung erstellt bzw. nicht erstellt wird.
Meldeverfahren zur Unfallversicherung - Hintergrund
DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1012830
Digitaler Lohnnachweis - Hintergrund
DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1000623
Abfrage Stammdaten Unfallversicherung
DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1000625
DÜ-Protokoll Lohnnachweis Unfallversicherung: Erklärungen und Hinweise
DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1080950