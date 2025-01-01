Das Thema Unfallversicherung - ein Dauerbrenner bei der Lohnabrechnung. Nachfolgend haben wir Ihnen zu den verschiedenen Schwerpunkten rund um die Unfallversicherung ein breit gefächertes Selbsthilfe-Angebot zusammengestellt.

Nutzen Sie frühzeitig unsere Selbsthilfen zur Unfallversicherung, damit Sie sich im Jahreswechsel auf andere wichtige Aufgaben konzentrieren können.