Unfallversicherung Lohn und Gehalt

Hier finden Sie Informationen und Anleitungen, wie Sie bei einem Systemwechsel im Hinblick auf die Unfallversicherung vorzugehen haben.

Der Systemwechsel zwischen Lohnabrechnungsprogrammen (innerhalb DATEV oder Fremdsystem) kann zu unterschiedlichen Zeitpunkten (unterjährig oder zum Jahreswechsel) stattfinden.