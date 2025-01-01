Weitere Informationen
Hier finden Sie Unterstützung – mit Schritt-für Schritt-Anleitungen in den Hilfe-Dokumenten, in einem kurzen Hilfe-Video zum Vorgehen im Programm (Aufruf über die Schaltfläche „Startseite Unfallversicherung – Vorgehen in Lohn und Gehalt“) und in einem Hilfe-Bot.
UV-Unternehmensnummer wechseln in Lohn und Gehalt
DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1071596
Meldeverfahren zur Unfallversicherung
DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1021304
Gefahrtarifstellen den Mitarbeitern zuordnen (Fenster)
DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr, 9233193
Übersicht Rückmeldungen UV-Stammdaten (Fenster)
DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 9233184
Unternehmensnummer Unfallversicherung - Hintergrund
DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1025357