Abweichend von der jährlichen Datenübermittlung des digitalen Lohnnachweises muss unter bestimmten Voraussetzungen ein Teil-Lohnnachweis mit einem Meldegrund für Sondertatbestand abgeben werden. Erforderliche Ereignisse können sein:

Einstellung des Betriebs

Vergabe einer neuen Mitglieds-/Unternehmensnummer, gleiche Berufsgenossenschaft

Ende der Mitgliedschaft, Wechsel zu einer anderen Berufsgenossenschaft

Ende der meldenden Stelle, Mitgliedschaft in einem neuen Mandanten

Beschäftigungsende aller Mitarbeiter, keine Neueinstellung geplant

Systemwechsel - Ende der Abrechnung mit Lohn und Gehalt

Lohnnachweis bei Insolvenzverfahren