Unfallversicherung Lohn und Gehalt

Hier finden Sie Informationen, wie Sie bei erforderlichen Korrekturen über Lohn und Gehalt oder über das SV-Meldeportal vorgehen.

Wenn die Datenübermittlung des digitalen Lohnnachweises stattgefunden hat, ist der Meldevorgang abgeschlossen. Der korrekte Meldeverlauf enthält die UV-Stammdatenabfrage, deren Rückmeldung sowie den digitalen Lohnnachweis aus Lohn und Gehalt.

Wenn Sie den bereits eingereichten digitalen Lohnnachweis für die Berufsgenossenschaft stornieren und neu erstellen möchten, gehen Sie wie in folgender Schritt-für-Schritt-Anleitung im Hilfe-Dokument vor: