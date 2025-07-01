Das Produkt DATEV Personal Add-on wird zum 31.12.2026 eingestellt.
Im Fokus der Portfolioentwicklung stehen optimale Prozesse und eine einfache Zusammenarbeit zwischen unseren Mitgliedern und deren Mandanten. Bereits heute ist DATEV Unternehmen online die zentrale Plattform für die digitale Zusammenarbeit und wird von über einer halben Millionen Unternehmen zur Optimierung ihrer digitalen Prozesse genutzt. Ergänzt um DATEV Personal kann so ein vollumfänglich digitales Mandat bei der Abrechnung von Löhnen und Gehältern erreicht werden.
Umstellungsangebote
Was bedeutet der Umstieg auf DATEV Unternehmen online für Sie? Ihre Vorteile auf einen Blick!
- Wie bisher erfolgt der Einstieg über das MyDATEV Portal in DATEV Unternehmen online
- Mit dem Modul Bank online (Bestandteil von DATEV Unternehmen online) können Zahlungsaufträge zentral aus dem DATEV-Lohnprogramm Mandanten zum Prüfen und Übermitteln an Kreditinstitute bereitgestellt werden
- Mandanten können jederzeit und von überall auf Lohnauswertungen zugreifen
Unterstützungsangebote
- Onboarding-Strecke unterstützt bei der Einrichtung und den ersten Schritten in DATEV Unternehmen online: start-duo.datev.de
- DATEV Hilfe-Center: Produktwechsel von DATEV Personal Add-on zu DATEV Unternehmen online