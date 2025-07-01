DATEV Personal Add-on

Das Produkt DATEV Personal Add-on wird zum 31.12.2026 eingestellt.

Im Fokus der Portfolioentwicklung stehen optimale Prozesse und eine einfache Zusammenarbeit zwischen unseren Mitgliedern und deren Mandanten. Bereits heute ist DATEV Unternehmen online die zentrale Plattform für die digitale Zusammenarbeit und wird von über einer halben Millionen Unternehmen zur Optimierung ihrer digitalen Prozesse genutzt. Ergänzt um DATEV Personal kann so ein vollumfänglich digitales Mandat bei der Abrechnung von Löhnen und Gehältern erreicht werden.

Umstellungsangebote

Wenn Sie im Zeitraum von 01.07.2025 bis 31.12.2026 von DATEV Personal Add-on auf DATEV Unternehmen online umstellen, erhalten Sie DATEV Unternehmen online analog der bisherigen Bepreisung von Personal Add on zum Preis von 01,02 EUR pro Nutzer. Dieses Umstellungsangebot gilt bis zum 31.12.2026. Ab 01.01.2027 fällt der reguläre Preis für Unternehmen online an.
Über diesen Link können Sie DATEV Unternehmen online bestellen:
Hinweis: Auf der offiziellen Shop Seite wird der Preis von 11,28 EUR ausgewiesen. Im Hintergrund wird der Preis angepasst.

Was bedeutet der Umstieg auf DATEV Unternehmen online für Sie? Ihre Vorteile auf einen Blick!

  • Wie bisher erfolgt der Einstieg über das MyDATEV Portal in DATEV Unternehmen online
  • ​Mit dem Modul Bank online (Bestandteil von DATEV Unternehmen online) können Zahlungsaufträge zentral aus dem DATEV-Lohnprogramm Mandanten zum Prüfen und Übermitteln an Kreditinstitute bereitgestellt werden
  • ​Mandanten können jederzeit und von überall auf Lohnauswertungen zugreifen

Unterstützungsangebote

 