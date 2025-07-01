Wenn Sie im Zeitraum von 01.07.2025 bis 31.12.2026 von DATEV Personal Add-on auf DATEV Unternehmen online umstellen, erhalten Sie DATEV Unternehmen online analog der bisherigen Bepreisung von Personal Add on zum Preis von 01,02 EUR pro Nutzer. Dieses Umstellungsangebot gilt bis zum 31.12.2026. Ab 01.01.2027 fällt der reguläre Preis für Unternehmen online an.

Über diesen Link können Sie DATEV Unternehmen online bestellen:

Hinweis: Auf der offiziellen Shop Seite wird der Preis von 11,28 EUR ausgewiesen. Im Hintergrund wird der Preis angepasst.