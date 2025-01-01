Voraussetzung für die Installation der Jahreswechsel-Versionen sind die DATEV-Programme 19.0 (August 2025)

Zum Jahreswechsel 2025/2026 gibt es kein Haupt-Release der DATEV-Lohn-Programme. Die Jahreswechsel-Versionen mit den gesetzlichen Änderungen werden ausschließlich im Rahmen des geplanten Update-Termins Ende Dezember 2025 bereitgestellt.
Falls noch nicht geschehen, installieren Sie die DATEV-Programme 19.0 schnellstmöglich.