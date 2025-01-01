Voraussetzung für die Installation der Jahreswechsel-Versionen sind die DATEV-Programme 19.0 (August 2025)
Zum Jahreswechsel 2025/2026 gibt es kein Haupt-Release der DATEV-Lohn-Programme. Die Jahreswechsel-Versionen mit den gesetzlichen Änderungen werden ausschließlich im Rahmen des geplanten Update-Termins Ende Dezember 2025 bereitgestellt.
Falls noch nicht geschehen, installieren Sie die DATEV-Programme 19.0 schnellstmöglich.
1. Schritt: Vorbereitung
Weitere wichtige Hilfedokumente für den Jahreswechsel
Lohnsteuer-Anmeldung
DATEV Lohn und Gehalt - Änderungen im Zuge der Empfängerüberprüfung (Verification of Payee)
Elektronischer Datenaustausch für private Kranken- und Pflegeversicherung ab 2026
Entgeltersatzleistungen (EEL) - Grundlagen, Hintergründe und Aktuelles
Export Prüfungsdaten und Lohn-Archiv über LODAS oder Lohn und Gehalt abrufen und herunterladen