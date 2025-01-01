Kontenrahmenänderungen und Kontenrahmenbeschreibungen
Informationen zu den Kontenrahmenänderungen sowie die Kontenrahmenbeschreibungen finden Sie in diesem Beitrag.
Anpassung an SKR-Änderungen
Die Standardformen der Betriebswirtschaftlichen Auswertungen (BWA) werden automatisch an die Änderungen in den Standardkontenrahmen (SKR) für 2026 angepasst.
Änderungen in der BWA
Prüfen Sie, ob Sie von den Kontenrahmenänderungen betroffen sind. Passen Sie gegebenenfalls Ihr BWA-Schema an.
Alle wichtigen Informationen zur bisherigen BWA im Zusammenhang mit dem Jahreswechsel 2024/2025 finden Sie in diesen Hilfe-Dokumenten:
- BWA-Schema – Änderungen zum Jahreswechsel 2025/2026 – SKR03 (DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1048160)
- BWA-Schema – Änderungen zum Jahreswechsel 2025/2026 – SKR04 (DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1048161)
Alle wichtigen Informationen zur BWA auf Basis von Kontenzwecken im Zusammenhang mit dem Jahreswechsel 2025/2026 finden Sie in diesem Hilfe-Dokument: