Software-Bereitstellung zum Jahreswechsel 2025/2026
Zum Jahreswechsel 2025/2026 gibt es kein Haupt-Release der DATEV-Programme. Die Jahreswechsel-Versionen mit den gesetzlichen Änderungen werden ausschließlich im Rahmen des geplanten Update-Termins Ende Dezember 2025 bereitgestellt.
Installationsvoraussetzung für die Jahreswechsel-Version ist die Version 14.2 Ihres DATEV-Rechnungswesen-Programms (DATEV-Programme 19.0, August 2025).
Ausnahme: Die Jahreswechsel-Version von DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact (Freischaltcode-Version) gibt es weiterhin als Haupt-Release.
DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact: Jahreswechsel-Version spätestens ab 05.02.2026 installieren
Mit der Vorabversion 14.28 von DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact kann das Wirtschaftsjahr 2026 nur bis zum 05.02.2026 bearbeitet werden.
Die Jahreswechsel-Version 14.4 – also die Jahresversion 2026 – steht Ihnen voraussichtlich ab 30.12.2025 zur Verfügung. Diese Version ist ein Haupt-Release.
Mit der installierten Jahresversion können Sie ohne Freischaltcode 30 Tage arbeiten. Für die dauerhafte Nutzung ist eine Registrierung mittels Freischaltcode erforderlich. Diesen erhalten Sie automatisch von DATEV Anfang Januar 2026.
Sobald der Download in DATEV MyUpdates bereitsteht, verlinken wir ihn an dieser Stelle.
Jahreswechsel-Version 2026 inklusive gesetzlicher Änderungen
Die Jahreswechsel-Version 14.4 der DATEV-Rechnungswesen-Programme inklusive gesetzlicher Änderungen für 2026 und weiteren Neuerungen stehen voraussichtlich ab 30.12.2025 bereit.
Vorzeitige Jahresübernahme mit Vorabversion
Möchten Sie bereits vor Bereitstellung der Jahreswechsel-Version eine Jahresübernahme nach 2026 durchführen oder einen Bestand für das Jahr 2026 neu anlegen? Dann benötigen Sie die „Vorabversion“ 14.28 Ihres DATEV-Rechnungswesen-Programms. Diese steht voraussichtlich ab 27.11.2025 als Service-Release zur Verfügung.
Jahreswechsel-Version zusätzlich installieren
Das Service-Release 14.28 ("Vorabversion") enthält nur die vorläufigen Standarddaten für das Wirtschaftsjahr 2026. Mit der Vorabversion können Sie die Jahresübernahme nach 2026 durchführen und im Wirtschaftsjahr 2026 buchen.
Allerdings fehlen in der Vorabversion noch:
- einige Auswertungen für das Wirtschaftsjahr 2026 (wie zum Beispiel UStVA, BWA und Jahresabschluss),
- die amtlichen Formulare,
- weitere gesetzliche Änderungen und Neuerungen.
Erst mit der Jahreswechsel-Version 14.4 steht der vollständige Funktionsumfang für das Wirtschaftsjahr 2026 zur Verfügung.
- Installieren Sie diese Version daher unbedingt, damit es zu keinen Einschränkungen in Ihrem Arbeitsablauf kommt.
- Wenn Sie mit der Bearbeitung des Buchungsjahrs 2026 bis zur Bereitstellung der Jahreswechsel-Versionen 14.4 warten können, brauchen Sie die Vorabversion 14.28 nicht zu installieren.
