Zum Jahreswechsel 2025/2026 gibt es kein Haupt-Release der DATEV-Programme. Die Jahreswechsel-Versionen mit den gesetzlichen Änderungen werden ausschließlich im Rahmen des geplanten Update-Termins Ende Dezember 2025 bereitgestellt.

Installationsvoraussetzung für die Jahreswechsel-Version ist die Version 14.2 Ihres DATEV-Rechnungswesen-Programms (DATEV-Programme 19.0, August 2025).

Ausnahme: Die Jahreswechsel-Version von DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact (Freischaltcode-Version) gibt es weiterhin als Haupt-Release.