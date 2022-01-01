Die Änderungen für das Wirtschaftsjahr 2026 finden Sie ab Ende November 2025 in DATEV MyUpdates.
Mit der Jahresübernahme in das Wirtschaftsjahr 2026 werden die aktualisierten Branchensachverhalte automatisch in den vorhandenen Buchführungsbestand integriert. Voraussetzung zur Durchführung der Jahresübernahme ist eine DFÜ-Anbindung an das DATEV-Rechenzentrum.
Kostenrechnung
Wenn Sie eine Kostenrechnung auf Basis einer Mustervorlage oder einer BAB-Systemlösung nutzen, werden die Änderungen nicht automatisch in das bestehende KOST-System übernommen.
- Erfassen Sie die Änderungen wie im Hilfe-Dokument BAB oder Chefübersicht: Konten einfügen oder verschieben beschrieben (Dok.-Nr. 1018176).
- Alternativ können Sie eine aktualisierte BAB-Systemlösung importieren. Eine Anleitung dafür finden Sie im Hilfe-Dokument DATEV BAB-Systemlösung für die Kostenrechnung in einen Bestand importieren (Dok.-Nr. 9212773).
Hinweis: Dabei wird die aktuell gespeicherte BAB-Zeilenstruktur überschrieben. Damit gehen auch individuelle Änderungen verloren, die Sie ggf. vorgenommen haben. Erfassen Sie Ihre individuellen Anpassungen neu.
Reporting-Formate 2026
Die Reporting-Formate für das Wirtschaftsjahr 2026 werden mit der Jahreswechsel-Version 14.4 Ihres DATEV-Rechnungswesen-Programms bereitgestellt (Bereitstellung: 30.12.2025). Bestehende Reporting-Profile werden bei der Installation aktualisiert.
Ausnahme: Reporting-Profil BMW PKW
Die Zuordnungen der Konten und Kostenstellen auf die KER-Schlüssel in den Reporting-Formaten: Kfz-Branche (SKR51) BMW PKW haben den Stand 01.01.2022. Zuordnungen, die danach von der BMW Group erfolgten, erfassen Sie in Ihrem Reporting-Profil. Eine Anleitung dafür finden Sie im Hilfe-Dokument RPT00097 Überarbeitung BMW Profil für Reporting an externe Partner (Dok.-Nr. 1027832).
Bereitstellung mit neuer Programmversion
Die neuen und aktualisierten Branchenpakete 2026 werden sowohl mit der Vorabversion 14.28 als auch mit der Jahreswechsel-Version 14.4 der DATEV-Rechnungswesen-Programme bereitgestellt. Wann und wie Sie diese erhalten, erfahren Sie in diesem Beitrag.