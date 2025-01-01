Erfüllen Sie die gesetzlichen Vorgaben zur revisionssicheren Archivierung, indem Sie Ihre steuerpflichtigen Buchführungsdaten (inklusive der Anlagenbuchführung) spätestens zum Jahreswechsel im DATEV-Rechenzentrum archivieren.
Mehr Informationen zum Thema Archivierung erhalten Sie im DATEV Hilfe-Center:
RZ-Dienstleistungen verwalten
Sämtliche Dienstleistungen, die im DATEV-Rechenzentrum für die Finanzbuchführung angeboten werden, können Sie an einer Stelle verwalten: im Arbeitsblatt RZ-Dienstleistungen in Ihrem DATEV-Rechnungswesen-Programm.Detaillierte Informationen zum Arbeitsblatt sowie ein Hilfe-Video finden Sie im DATEV Hilfe-Center: