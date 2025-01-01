Erfüllen Sie die gesetzlichen Vorgaben zur revisionssicheren Archivierung, indem Sie Ihre steuerpflichtigen Buchführungsdaten (inklusive der Anlagenbuchführung) spätestens zum Jahreswechsel im DATEV-Rechenzentrum archivieren.

Mehr Informationen zum Thema Archivierung erhalten Sie im DATEV Hilfe-Center: