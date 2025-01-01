Jahresübernahme und Neuanlage 2026
Konten mit Kontenzweckfehlern: Saldenübergabe nicht möglich
Kontenrahmenwechsel
Datenaustausch zwischen Kanzlei und Unternehmen
Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung (USt 1/11)
Datenübermittlung (DÜ) über das DATEV-Rechenzentrum
Archivierung im DATEV-Rechenzentrum
Fremdsprachige Auswertungen
Auftragswesen in DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen-Lösung
Kostenrechnung: Jahresübernahme und Vorjahresvergleich
DATEV Unternehmen online
Weitere Informationen & Checklisten
Jahreswechsel mit den DATEV-Rechnungswesen-Programmen
DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1021705
Checkliste für den Jahreswechsel mit Kanzlei-Rechnungswesen
DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1016078
Checkliste für den Jahreswechsel mit DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen-Lösungen
DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1016079