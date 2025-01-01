Wenn Sie fremdsprachige Auswertungen nutzen, also die Funktion "Sprache" aktiv ist, beachten Sie:
- Für die Jahresübernahme ist eine DFÜ-Anbindung an das DATEV-Rechenzentrum notwendig. Andernfalls schlägt die Jahresübernahme fehl.
- Wenn Sie die fremdsprachigen Auswertungen deaktivieren möchten, ist das nur im Rahmen der Jahresübernahme möglich.
Weitere Informationen finden Sie im DATEV Hilfe-Center:
RZ-Dienstleistungen verwalten
Sämtliche Dienstleistungen, die im DATEV-Rechenzentrum für die Finanzbuchführung angeboten werden, können Sie an einer Stelle verwalten: im Arbeitsblatt RZ-Dienstleistungen in Ihrem DATEV-Rechnungswesen-Programm.Detaillierte Informationen zum Arbeitsblatt sowie ein Hilfe-Video finden Sie im DATEV Hilfe-Center:
Termine in Microsoft Outlook importieren
Die Termine für die Datenübermittlung können Sie in Ihren Microsoft Outlook-Kalender übernehmen. Sie werden dann automatisch an den jeweiligen Termin erinnert. Die Datei mit den Terminen und eine Anleitung zum Übertragen der Termine finden Sie im DATEV Hilfe-Center: