Wenn Sie fremdsprachige Auswertungen nutzen, also die Funktion "Sprache" aktiv ist, beachten Sie:

  • Für die Jahresübernahme ist eine DFÜ-Anbindung an das DATEV-Rechenzentrum notwendig. Andernfalls schlägt die Jahresübernahme fehl.
  • Wenn Sie die fremdsprachigen Auswertungen deaktivieren möchten, ist das nur im Rahmen der Jahresübernahme möglich.

Weitere Informationen finden Sie im DATEV Hilfe-Center:

RZ-Dienstleistungen verwalten

Sämtliche Dienstleistungen, die im DATEV-Rechenzentrum für die Finanzbuchführung angeboten werden, können Sie an einer Stelle verwalten: im Arbeitsblatt RZ-Dienstleistungen in Ihrem DATEV-Rechnungswesen-Programm.Detaillierte Informationen zum Arbeitsblatt sowie ein Hilfe-Video finden Sie im DATEV Hilfe-Center: 

Termine in Microsoft Outlook importieren

Die Termine für die Datenübermittlung können Sie in Ihren Microsoft Outlook-Kalender übernehmen. Sie werden dann automatisch an den jeweiligen Termin erinnert. Die Datei mit den Terminen und eine Anleitung zum Übertragen der Termine finden Sie im DATEV Hilfe-Center: 