Bei der Jahresübernahme werden die Salden von Konten mit Kontenzweckfehlern nicht in das neue Wirtschaftsjahr übernommen. Nutzen Sie vor der Jahresübernahme die Auswertung Kontenzweckprüfung und bereinigen Sie die Kontenzweckfehler im Vorjahr.
Bei der Jahresübernahme werden die Salden von Konten mit Kontenzweckfehlern nicht in das neue Wirtschaftsjahr übernommen. Nutzen Sie vor der Jahresübernahme die Auswertung Kontenzweckprüfung und bereinigen Sie die Kontenzweckfehler im Vorjahr.
FIBU-Saldenübergabe: Konten sind inaktiv