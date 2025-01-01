Jahreswechsel-Version installieren
Damit Sie die Jahresübernahme in das Buchungsjahr 2026 durchführen können, benötigen Sie die Jahreswechsel-Version 14.4 (oder die Vorabversion 14.28) Ihres DATEV-Rechnungswesen-Programms.
Jahresübernahme durchführen
Hier erfahren Sie, wie Sie die Jahresübernahme in Ihrem DATEV-Rechnungswesen-Programm durchführen. Außerdem lesen Sie, welche Einstellungen Sie für die Bildung der Saldovorträge der FIBU-Konten und OPOS-Konten treffen können und wie Sie grundlegende Stammdaten ändern.