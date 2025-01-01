Ob und wie Sie im Rahmen von DATEV Unternehmen online eine Jahresübernahme durchführen müssen, ist abhängig davon, welche der Anwendungen Sie nutzen.
Jahresübernahme nötig
Bei diesen Anwendungen müssen Sie zu Beginn eines neuen Wirtschaftsjahrs eine Jahresübernahme direkt in der jeweiligen Anwendung durchführen:
- DATEV Kassenbuch online
- DATEV Belege online (Bearbeitungsform Erweitert)
Besonderheiten
Beachten Sie außerdem bei folgenden Anwendungen diese Besonderheiten:
- DATEV Belege online (Bearbeitungsform Standard oder Erweitert)
Wenn Sie die ersten digitalen Belege für 2026 im DATEV-Rechnungswesen-Programm buchen, ändern Sie dort den Ablageort und wählen Sie den neu angelegten Jahresordner aus. So werden gebuchte Belege gleich richtig abgelegt.
- DATEV Auftragswesen next
Falls die Rechnungsnummern und/oder die Lieferscheinnummern mit der Jahreszahl 2026 beginnen sollen, passen Sie die Jahreszahl im Programm unter Einstellungen | Grundeinstellungen | Belegnummern an.
Weitere Informationen
Anleitungen inklusive Klick-Tutorials finden Sie im DATEV Hilfe-Center:
DATEV Unternehmen online - Jahresübernahme in den Online-Anwendungen
DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1035373