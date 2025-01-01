Wenn Sie für die Datenübermittlung der Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung das DATEV-Rechenzentrum nutzen, beachten Sie, dass das USt 1/11 nicht automatisch übermittelt wird. Sie müssen die Werte für das USt 1/11 einmalig abrufen und für die Datenübermittlung bereitstellen.
Weitere Informationen finden Sie im DATEV Hilfe-Center:
Die Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung für das Buchungsjahr 2026, die auf Basis der Umsatzsteuerwerte des Vorjahrs ermittelt wird, kann ab dem 01.01.2026 abgerufen werden.
Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center, ebenso wie die Übermittlungstermine:
